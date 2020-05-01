HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı kaç?

Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı kaç?

01.05.2020 16:24 | Son Güncelleme

Türkiye'de vaka sayısı kaç? Bugüne kadar Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirdi? Türkiye'de hangi ilde, kaç vaka var?

Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı kaç?

Türkiye'de 30 Nisan itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 120 bin 204'e, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 174'e yükseldi. Türkiye'de 30 Nisan'da toplam test sayısı da 1 milyonun üzerine çıktı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1255889662478032899

Türkiye koronavirüs

İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.

Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan'da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şöyle:

İl

Vaka Sayısı

İstanbul

28014

İzmir

2884

Ankara

2032

Kocaeli

1702

Konya

1690

Bursa

1545

Sakarya

1014

Isparta

602

Yalova

491

Zonguldak

463

Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.

Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alındı?

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan Cuma akşamı koronavirüs salgını nedeniyle, 30 büyükşehir ve kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğun olması nedeniyle riskli görülen Zonguldak'ta 10 ve 11 Nisan hafta sonu günleri için sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı daha sonra 18-19 Nisan haftasonu ile 23-26 Nisan tarihleri arasında da uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan'daki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 1-3 Mayıs tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Söz konusu 31 ilde yaklaşık 64 milyon kişi, yani Türkiye nüfusunun yüzde 78'i yaşıyor.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak.

Açıklamanın ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının gönderildiği il valiliklerine gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olacağı ve zorunlu gereksinimlerin nasıl karşılanacağı da yer aldı.

Türkiye koronavirüs

Daha önce söz konusu 31 ile araç-giriş çıkışlarının yasaklandığı ve bu yasağın 15 gün sonra gözden geçirileceği açıklanmıştı.

Erdoğan'ın 3 Nisan'da açıkladığı önlemlerin tamamı şunlar:

  • "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.
  • Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.
  • Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.
  • Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.
  • Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.
  • Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
  • Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.
  • Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir."

Türkiye koronavirüs

Türkiye'de daha önce alınan önlemler kapsamında ilk, ortaokullar ile liseler 16 Mart haftasında tatil edildi ve okulların en erken 30 Nisan'a kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Restoran, kafe, bar, gece kulübü gibi mekanların faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Ligler ertelenirken, birçok etkinlik de iptal edildi.

Halka ülke dışına seyahat etmemeleri ve ayrıca mecbur kalmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. 65 yaş üstüne de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ayrıca yurtdışından gelenlerden ilk etapta 14 gün kendilerini tecrit etmeleri istenirken, daha sonra virüsün tespit edildiği yerlerdem gelenler öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cami ve mescitlerde cemaatle namazlara ara verildiğini açıkladı.

Münferit namaz kılmak isteyenler için camiler bazı istisnalarla açık olacak.

Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Virüse karşı bireysel olarak hangi önlemler alınabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

  • El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli
  • Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı)
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattıBakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Ödül villası bakın kiminmiş!

Ödül villası bakın kiminmiş!

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Playstation 4

Playstation 4

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazanda mide rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerekenler

Mide rahatsızlıkları olanlar dikkat! Bunları önemsemezseniz...

Korona değil güneş eve hapsetti! Organlarını tek tek kaybediyor

Korona değil güneş eve hapsetti! Organlarını tek tek kaybediyor

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini DSÖ'ye anlattı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden motosiklet konvoyuyla böyle uğurlandı

Koronavirüsü yenen doktor hastaneden böyle uğurlandı

Ramazanda ağız kokusuyla baş etmek için ne yapmalıyız?

Ramazanda ağız kokusuyla baş etmek için ne yapmalıyız?

Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı! Burhan Amca'dan iyi haber geldi

Burhan Amca'dan iyi haber geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.