Koronavirüs: Türkiye'de kaç vaka var, il il vaka sayısı kaç?

Türkiye'de 30 Nisan itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 120 bin 204'e, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 174'e yükseldi. Türkiye'de 30 Nisan'da toplam test sayısı da 1 milyonun üzerine çıktı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1255889662478032899

İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.

Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor. İl il vaka sayısına dair son veriler 10 Nisan'da paylaşıldı. Buna göre, en fazla vaka görülen 10 il ve vaka sayıları şöyle:

İl

Vaka Sayısı

İstanbul

28014

İzmir

2884

Ankara

2032

Kocaeli

1702

Konya

1690

Bursa

1545

Sakarya

1014

Isparta

602

Yalova

491

Zonguldak

463

Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.