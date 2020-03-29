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Koronavirüs uyarılarını dinlemedi, söyledikleri 'yok artık' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 09:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “evde kalın” uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü’ne gelen tek olta balıkçısı, “yok artık” dedirtti. Yoğun yağış ve koronavirüs salgınına rağmen köprüye gelen 61 yaşındaki adam, “Evde çok sıkıldım” diyerek kendini savundu.

Koronavirüs uyarılarını dinlemedi, söyledikleri 'yok artık' dedirtti

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün artıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde oltayla balık tutmak yasaklandı. Yasağın ardından vatandaşların balık tuttuğu yerler sessizliğe büründü. Ancak yasağa uymayan 61 yaşındaki Bilal Ünlü sabahın erken saatlerine Unkapanı Köprüsü’ne geldi. Kendisinden başka kimsenin olmadığı köprüde yaşlı adam, doyasıya balık tutmanın keyfini sürdü.

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"EVDE DURAMIYORUM, CANIM SIKILIYOR"

Köprüde tek balık tutan kişi olan Bilal Ünlü, “Evde duramıyorum, canım sıkılıyor. Köprüde benden başka kimse yok. Balık tutmak sanırım yasak. Ben 61 yaşındayım, balık çok güzel. Ben de önlemler kapsamında elimden geleni yapıyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, şimdi gideceğim ve bir daha çıkmayacağım. 10’da eve giriyorum ertesi sabaha kadar çıkmıyorum. Virüsten dolayı her yer boşaldı. Ben dediğim gibi evde duramıyorum” dedi.

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