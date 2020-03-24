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Koronavirüs uyarılarını hiçe saydılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yapılan uyarıların ardı arkası kesilmiyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor. Bugün Zonguldak'ta çekilen görüntüler de bu durumun kanıtı oldu. Vatandaşlar, PTT önünde yoğun kuyruklar oluşturdu.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgınına karşı sağlık bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar çok sayıda iş yerini kalabalıkların oluşmaması için kapatma kararı aldı. Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar PTT önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Kurum çalışanları vatandaşları kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarmalarına rağmen başarılı olamayınca bölgeye polis ekibi çağrıldı. Vatandaşlar polisin yaptığı uyarılara rağmen aralarında mesafe açmadan işlemlerini yaptırmak için sırada bekledi. (İHA)

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