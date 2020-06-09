Koronavirüs: Uydu görüntüleri Çin'de virüsün 'çok daha önce yayılmış olabileceği tezini destekliyor'

Uydu görüntüleri üzerinde yapılan bir çalışma, Çin'in Vuhan kentinin hastaneleri çevresindeki araç trafiğinde 2019 yılının Ağustos ayından itibaren görülen belirgin artışın, koronavirüs salgınının aslında çok daha önce başladığına işaret ettiği sonucuna vardı.

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar veri olarak geçen yılın Ağustos ile Aralık ayları arasında Vuhan'daki beş hastanenin çevresindeki araç trafiğini gösteren uydu görüntülerini aldılar.

Araç trafiğinde daha önceki yıllara kıyasla dikkat çekici bir artış olduğu ve bunun o dönemde bölgeden, "öksürük" "ishal" gibi konularda internet üzerinden yapılan aramalardaki artışla da örtüştüğü kaydediliyor.

Çin yetkilileri ise bu araştırmayı "gülünç" diye niteledi ve "yüzeysel" bilgilere dayandığını söyledi.

Ne zaman ortaya çıktı?

Çin'de virüsün ilk olarak Kasım ayı civarında ortaya çıktığı düşünülüyor. Yetkililer Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) sebebi belli olmayan bir grup zatürre vakasını bildirdiğinde tarih 31 Aralık 2019'du.

Harvard araştırma ekibinin başkanı Doktor John Brownstein ABC televizyonuna "Koronavirüs pandemisinin başlangıcı olarak saptanan tarihten epey önce, toplumsal yaşamı belli bir düzeyde etkileyen değişiklikler yaşandığı açık" dedi.