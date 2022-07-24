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Koronavirüs vaka sayıları artıyor! Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu, '40 kat artış' haritaya yansıdı

24.07.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vakalar 40 kat arttı" açıklaması, Sağlık Bakanlığı’nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı. Büyük kentlerde haritalar adeta yeniden kırmızıya büründü.

Koronavirüs vaka sayıları artıyor! Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu, '40 kat artış' haritaya yansıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs’ta koronavirüs vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olduğunu belirterek hastaneler hariç maske kullanımının mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Koca, Türkiye’deki salgın önlemlerini en alt seviyeye indiren bu duyurudan 51 gün sonra, 18 Temmuz’daki Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada endişelendiren ifadeler kullandı.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU: GÜNLÜK 40 KATINA ÇIKMIŞ DURUMDA

Bakan Koca “Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda” dedi. Bakan Koca, aynı açıklamada “Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı’nın tüm kentlerdeki vaka yoğunluklarını anlık olarak aktardığı Hayat Eve Sığar uygulamasındaki haritada, büyük kentlerin kırmızı renge bürünmesi dikkat çekiyor. Haritada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler incelendiğinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu tüm bölgelerde vaka sayılarının üst seviyelere ulaştığı görülüyor.

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YASAKLAR YENİDEN GÜNDEME GELİR Mİ?

Uzmanlar, pandeminin pik yaptığı ve haritada benzer görüntünün ortaya çıktığı dönemlerde, “kentlerarası seyahat”, “hafta sonu sokağa çıkma” gibi yasaklar uygulandığına, “açık havada dahi maske takmanın zorunlu olduğuna” dikkat çekerek, vatandaşları uyarıyor.

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