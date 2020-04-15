HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 08:30 | Son Güncelleme

Çin'de başlayıp kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısı 2 milyonu geçti.

Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Koronavirüs salgınında her gün binlerce yeni vaka tespit ediliyor. 2 Nisan'da kritik eşik olan 1 milyonu aşan vaka sayısı, bu sabah itibarıyla 2 milyonu da geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İran (74 bin 877), Türkiye (65 bin 111), Belçika (31 bin 119), Hollanda (27 bin 419), Kanada (27 bin 63), İsviçre (25 bin 936), Brezilya (25 bin 684), Rusya (21 bin 102), Portekiz (17 bin 448), Avusturya (14 bin 234), İsrail (12 bin 46), Hindistan (11 bin 487), İrlanda (11 bin 479), İsveç (11 bin 445), Güney Kore (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Sosyal mesafe 4 metre olmalı, virüs ayakkabı tabanında yaşıyorSosyal mesafe 4 metre olmalı, virüs ayakkabı tabanında yaşıyor
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koronavirüs vaka sayısı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Diğer Haberler
Trump ve Macron telefonda koronavirüsü görüştü

Trump ve Macron telefonda koronavirüsü görüştü

Brezilya'da koronavirüs ilaç testinde denekler öldü, test yarıda kesildi

Denekler öldü, ilaç testi yarıda kaldı!

Koronavirüsle ilgili son araştırma ezber bozdu! Sosyal mesafe 4 metre olmalı, virüs ayakkabı tabanında yaşıyor

Sosyal mesafe 4 metre olmalı, virüs ayakkabı tabanında yaşıyor

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap

Koronavirüs iddialarına ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap

Çernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldü

Çernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.