Koronavirüs vakaları dünyanın neresinde azalıyor, neresinde artıyor?

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana dünya çapında hastalığa yakalananların sayısı 10 milyona ulaşırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgında tehlikeli yeni bir evreye girildiği uyarısında bulundu.

Batı Avrupa ve Asya'daki bir çok ülkede virüsün yayılması bir ölçüde kontrol altına alınırken, dünyanın başka bölgelerinde salgının yayılma hızının arttığı görülüyor.

Salgının başlangıcından 1 milyon kişiye kadar yayılması üç ay sürmüştü. Fakat son bir milyon kişiye virüs sadece 8 gün içinde bulaştı.

Üstelik bu rakamlar sadece test yaptırıp sonucu pozitif çıkan kişileri gösterdiği için, aslında üst düzey bir Latin Amerikalı yetkilinin kullandığı ifadeyle "sadece buz dağının görünen kısmını" temsil ediyor.

Vaka sayısı neden bu kadar hızlı yükseliyor?

Kuzey ve Güney Amerika kıtaları ile Asya'nın güneyi ve Afrika'nın belli bölgelerinde hastalığın yayılma hızı yükselişte. Buralarda grafikler dünyanın diğer bölgelerinin tam tersine bir çizgi izliyor.

Covid-19'a en çok insanın yakalandığı ve en çok can kaybı yaşanan ülke olan ABD'de, vakalarda kaygı verici artışlar sürüyor.