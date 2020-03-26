HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs ve Çin modeli: Salgın nasıl başladı, ülkede hangi önlemler alındı?

Koronavirüs ve Çin modeli: Salgın nasıl başladı, ülkede hangi önlemler alındı?

26.03.2020 20:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs, Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı ve dünyanın büyük bölümüne yayıldı. Çin'deki Xi' an Jiaotong-Liverpool Universitesi'nden Doç. Dr. Ceren Ergenç, ülkede koronavirüsün ortaya çıkmasından bugüne uzanan süreci ve Çin'in salgınla mücadele yöntemlerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Koronavirüs ve Çin modeli: Salgın nasıl başladı, ülkede hangi önlemler alındı?

https://www.youtube.com/watch?v=reHetuCABos

Koronavirüs, Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı ve dünyanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Bu süreçte Çin, koronavirüsle mücadelede kendi modelini geliştirdi ve bu modelle vaka sayısını geriletmeyi başardı.

Çin modeli kimileri tarafından başarılı bulunurken, bir yandan da anti-demokratik ve insan haklarını çiğneyen bir model olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Peki Çin modeli tam olarak nedir? Ülke, salgınla mücadelede hangi önlemlere başvurdu?

Çin'in Suzhou kentindeki Xi' an Jiaotong-Liverpool Universitesi'nin Çin Çalışmaları Bölümü'nde öğretim üyesi olan, çalışmaları Çin ve Doğu Asya üzerine yoğunlaşan, koronavirüs nedeniyle geçici olarak Türkiye'de bulunan Doç. Dr. Ceren Ergenç, Çin modeliyle ilgili Skype bağlantısı üzerinden BBC Türkçe'ye konuştu.

Koronavirüs

Koronavirüs ve Çin modeli: Salgın nasıl başladı, ülkede hangi önlemler alındı?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Çin, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladıÇin, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi

CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi

Bakan Soylu talimat verdi! Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

Bakan Soylu talimat verdi! Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

Tartışma yaratmıştı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Tartışma yaratmıştı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Gecelikle olay poz! 'Mahalledeki sürtüklerle...'

Gecelikle olay poz! 'Mahalledeki sürtüklerle...'

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

Fatih Terim'in doktorundan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Diğer Haberler
ABD'den, Irak'a 'İran yaptırımlarında geçici muafiyet'

ABD'den, Irak'a 'İran yaptırımlarında geçici muafiyet'

'Tıbbi malzeme yüklü uçak engellendi' iddiası! Önce paylaştı sonra sildi

'Tıbbi malzeme yüklü uçak engellendi' iddiası! Önce paylaştı sonra sildi

New York'ta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 arttı

New York'ta hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 arttı

Çin, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı

Çin, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

İtalya'da bir günde 662 can kaybı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.