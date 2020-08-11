Koronavirüs ve eğitim: İngiltere'de hükümete göre sınıflarda virüsün yayılma riski az

Okul ve Kolej Yöneticileri Derneği ise hükümetten gelen yönlendirmelerin yeterince açık olmadığından şikayetçi. Okulların koronavirüs vakalarında artış yaşanması durumunda kendi acil durum planlarını yapmak durumunda kalacağını belirten derneğe göre, öğrencilerin bir hafta okula gelip bir hafta evde kaldıkları bir yöntem tercih edilebilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da okulların açılmasının hükümet açısından ulusal bir öncelik olarak görüldüğünü açıklamıştı.

Williamson açıklamasında, öğrenci velilerinin çocuklarını okula göndermek konusunda gittikçe daha çok güven hissettiklerini de ekledi.

Williamson'ın atıf yaptığı araştırmanın, Halk Sağlığı İngiltere (Public Health England) tarafından açıklanması beklenen, 100 okulda 20 bin çocuk ve öğretmenin izlenmesiyle gerçekleştirilen çalışma olduğu sanılıyor.

Koronavirüs salgınıyla sekteye uğrayan eğitime nasıl devam edileceği tüm dünyanın gündeminde. İngiltere'de hükümet son araştırmalara dayanarak riskin düşük olduğunu savunurken okul yöneticileri yeterince yönlendirme yapılmamasından şikayetçi.

İngiltere'de öğrencilerin çoğunluğunun gelecek ay ders başı yapması planlanıyor. Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya için farklı planlar uygulanacak.

Yerel karantina önlemleri uygulandığı durumda bile hükümetin okulları açık tutma niyetinde olduğunu söyleyen Whately, semptom gösteren çalışanların ve çocukların "derhal test yaptırmaya erişimlerinin olacağını" ekledi.

BBC Breakfast programına konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Helen Whately de "Önceliğimiz tüm çocukların sonbaharda okullara dönmesini sağlamak" dedi.

BBC Radio 4'te Today programında konuşan Prof. Viner, salgın önlemlerinin gevşetilmesi açısından bakıldığında okulların açılmasının "atılabilecek en az riskli adımlardan biri" olduğunu söyledi.

Royal College Üniversitesi'nden Pediatri ve Çocuk Sağlığı profesörü ve İngiltere'de hükümetin bilimsel tavsiye grubu (Sage) üyesi Prof. Russell Viner ise öğrencilerin gruplara bölünerek dersliklere farklı zamanlarda geldiği rota sisteminin "risk düzeyinde sınırlı etkisi olduğunu" savundu.

Birleşik Krallık genelinde okullar 20 Mart'ta kapatılmıştı. 1 Haziran'dan itibaren belirli seviyelerde kısmi olarak okullarda faaliyet başlasa da Eylül ayında okulların ne kapsamda ve hangi şartlarda eğitime devam edeceği netleşmemişti.

Okulların açılmasının yan etkileri

BBC Sağlık Muhabiri Rachel Schraer, çocukların koronavirüsü yetişkinlere göre daha hafif geçirdiklerinin bilindiğini hatırlatıyor. Öte yandan Schraer, okulların sadece çocukları değil, öğretmenleri, çalışanları ve okul kapılarında velileri bir araya getirdiğine işaret ediyor.

Okulların açılması toplu taşımada ve ofislerde daha çok insanın bir araya gelmesi gibi yan etkilere de sahip.

Ortak kanı, okulların açılmasının yaratacağı riskin, başka birçok faktöre bağlı olarak değişeceği yönünde. Schraer bunlar arasında, temas izleme sisteminin gücünü ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını sayıyor.

Temas takip sistemi yeterli mi?

BBC'ye konuşan öğrenci velileri ortada yanıtlanmayı bekleyen soru işaretleri olduğunu söylüyor.

İngiltere'nin güneydoğusunda bir okulda çalışan, iki çocuk annesi Jo, "Çocuklarımı okula geri göndermekten korkuyorum. Okuldakilerin maske takmamasından endişe ediyorum" diyor.