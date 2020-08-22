Koronavirüs: WHO'dan 12 yaş ve üzeri çocuklar için 'maske' tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 12 yaş ve üzeri çocukların, yaşadıkları ülke veya bölgede yetişkinlere yönelik uygulama doğrultusunda maske takması tavsiyesinde bulundu.

Çocukların koronavirüsü nasıl bulaştırdığı konusunda fazla bilgi olmadığını belirten WHO, 12 yaş üzeri çocukların virüsü yetişkinler gibi başkalarına bulaştırabileceğine dair veriler olduğunu kaydetti.

Örgüt, beş yaş altı çocukların normalde maske takmaması gerektiğini belirtti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 22 Ağustos itibariyle dünyada koronavirüs vaka sayısı 23 milyona yaklaşırken, Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 800 bini aştı.

5,6 milyon vaka ile ABD başı çekerken, 3,5 milyon ile Brezilya ikinci, 2,9 milyon ile Hindistan üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak testlerin yaygın bir şekilde yapılmaması ve birçok vakanın semptom göstermeden seyretmesi nedeniyle, çok daha fazla sayıda kişiye koronavirüs bulaşmış olduğuna inanılıyor.

Güney Kore, Avrupa Birliği ve Lübnan gibi ülkelerde vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti.