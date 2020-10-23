Koronavirüse karşı ciddi koruma sağlıyor! 10 dakika içinde...

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Gerek, yapılan yeni araştırmaların cistus creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Tüm dünyanın zorlu bir pandemi dönemi içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Prof.Dr. Mustafa Gerek, “Almanya'da akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılan in-vitro çalışmada, cistus creticus içeren ürünlerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi. Yapılan bu araştırma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pandemilere neden olan zarflı virüslere karşı büyük oranda antiviral etkinlik gösteren cistus creticus bitki özü içeren ürünlerin, Covid-19 ile mücadelede korunmaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
AĞIZ VE YUTAK BÖLGESİNDE BARİYER OLUŞTURUYOR
Prof.Dr. Mustafa Gerek sözlerine şöyle devam etti: “Cistus creticus bitkisi antioksidan özelliği ile bilinen bir bitkidir. Cistus creticus bitkisinin özü de ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir. Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar. Bu bariyer sayesinde virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir."
Ülkemizin salgınla olan mücadelesinde mayıs ayına kadar çok iyi savunma elde edildiğini de sözlerine ekleyen Prof.Dr. Gerek, "Yaz mevsimi, düğün ve tatil sezonunun açılması ile corona virüs vaka sayılarında bir artış yaşandı. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da yukarılara çıkmaması için gereken tedbirleri alarak sosyal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde Covid 19’un ikinci dalgasıyla mücadele ediliyor. Ülkemizde de ikinci dalga yaşanmaması için kişisel ve toplumsal olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
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