HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüse karşı ciddi koruma sağlıyor! 10 dakika içinde...

Koronavirüse karşı ciddi koruma sağlıyor! 10 dakika içinde...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. En iyi korunma yöntemlerinin; maske, mesafe, hijyen olduğunu belirten Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Gerek, corona virüse karşı kalkan olan bir bitkinin de olduğunu açıkladı. Antiviral ve antibakteriyel özelliği ile bilinen cistus creticus bitkisi nedir, corona virüsü nasıl etkiler? Uzmanı, detayları açıkladı.

Koronavirüse karşı ciddi koruma sağlıyor! 10 dakika içinde...

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Gerek, yapılan yeni araştırmaların cistus creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.

SADECE 10 DAKİKADA ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Tüm dünyanın zorlu bir pandemi dönemi içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Prof.Dr. Mustafa Gerek, “Almanya'da akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılan in-vitro çalışmada, cistus creticus içeren ürünlerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi. Yapılan bu araştırma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pandemilere neden olan zarflı virüslere karşı büyük oranda antiviral etkinlik gösteren cistus creticus bitki özü içeren ürünlerin, Covid-19 ile mücadelede korunmaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

AĞIZ VE YUTAK BÖLGESİNDE BARİYER OLUŞTURUYOR
Prof.Dr. Mustafa Gerek sözlerine şöyle devam etti: “Cistus creticus bitkisi antioksidan özelliği ile bilinen bir bitkidir. Cistus creticus bitkisinin özü de ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir. Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar. Bu bariyer sayesinde virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir."

'İKİNCİ DALGA YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİRLERİ ARTIRMALIYIZ'

Ülkemizin salgınla olan mücadelesinde mayıs ayına kadar çok iyi savunma elde edildiğini de sözlerine ekleyen Prof.Dr. Gerek, "Yaz mevsimi, düğün ve tatil sezonunun açılması ile corona virüs vaka sayılarında bir artış yaşandı. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da yukarılara çıkmaması için gereken tedbirleri alarak sosyal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde Covid 19’un ikinci dalgasıyla mücadele ediliyor. Ülkemizde de ikinci dalga yaşanmaması için kişisel ve toplumsal olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Maske takınca bunları yaşıyorsanız dikkat! Sebebi...Maske takınca bunları yaşıyorsanız dikkat! Sebebi...
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayıt nedir? Hayıt nelere iyi gelir? Hayıtın yararları
Hayıt nedir? Hayıt nelere iyi gelir? Hayıtın yararları
Buzdolabındaki büyük tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...
Buzdolabındaki tehlike! Aldıklarınızı bu şekilde koyuyorsanız...
Maske alerjisi belirtileri nelerdir? Önlemek mümkün mü?
Maske takınca bunları yaşıyorsanız dikkat! Sebebi...
Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer? - Hıçkırık neden olur?
Hıçkırık nedir? Hıçkırık nasıl geçer? - Hıçkırık neden olur?
Hibiskus nedir, faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?
Hibiskus nedir, faydaları neler?
Spia bifida tedavisinde ilk 36 saat çok önemli!
Her bin bebekten 3’ünde bu sorun görülüyor! İlk 36 saate dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.