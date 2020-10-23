Koronavirüse karşı ciddi koruma sağlıyor! 10 dakika içinde...

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Gerek, yapılan yeni araştırmaların cistus creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.

SADECE 10 DAKİKADA ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Tüm dünyanın zorlu bir pandemi dönemi içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Prof.Dr. Mustafa Gerek, “Almanya'da akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılan in-vitro çalışmada, cistus creticus içeren ürünlerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi. Yapılan bu araştırma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pandemilere neden olan zarflı virüslere karşı büyük oranda antiviral etkinlik gösteren cistus creticus bitki özü içeren ürünlerin, Covid-19 ile mücadelede korunmaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

AĞIZ VE YUTAK BÖLGESİNDE BARİYER OLUŞTURUYOR

Prof.Dr. Mustafa Gerek sözlerine şöyle devam etti: “Cistus creticus bitkisi antioksidan özelliği ile bilinen bir bitkidir. Cistus creticus bitkisinin özü de ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir. Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar. Bu bariyer sayesinde virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir."