Koronavirüsle ilgili ezber bozan araştırma: 2 metre değil 8 metre!

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD’de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), yeni tip koronavirüsün havada nasıl bir yol izlediğini gösteren bir ağır çekim videosu hazırladı.

Sağlıklı bir insanın hapşırma anının kaydedildiği video klip 25 saniyeden bir buçuk dakikaya kadar yavaşlatıldı. Bilim insanları, nemli ve sıcak bir atmosferde öksürük ve hapşırmalarla atılan viral damlacıkların, saniyede 10 ile 30 metre arasında bir hızla seyahat edebileceğini gösterdi.

KORONAVİRÜS 8 METREYE KADAR İLERLEYEBİLİR

Bu durumun, koronavirüs ile enfekte olan kaynağın yedi ile 8 metreye kadar ulaşabilen bulaşıcı ve 'türbülanslı' bir gaz bulutu yarattığı ifade edildi.

Öte yandan, nemli ve ılık havanın türbülanslı gaz bulutunun, içerdiği damlacıkların normalden daha uzun süre buharlaşmadan kalmasına yol açtığı uyarısı yapıldı.

“2 METRELİK SOSYAL MESAFE YETERLİ DEĞİL”

Sonuçları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (JAMA) yayınlanan araştırmanın lideri Profesör Lydia Bourouiba, bugünün sosyal uzaklaştırma önlemlerinin modası geçmiş modellere dayandığını belirterek, “Bunun nedeni, viral damlacıkları daha uzun mesafeler boyunca koruyabilen sıcak ve nemli bir gaz bulutu olasılığını hesaba katmamalarıdır. Bu tür sosyal uzaklaştırma stratejileri pandeminin mevcut zamanında kritik olmasına rağmen, solunum yolu enfeksiyöz hastalıklarında konaktan konakçıya bulaşma yollarına dair mevcut anlayışının 1930'larda geliştirilen bir modele dayanması oldukça şaşıtıcı görünüyor. Modern standartlarda bu model oldukça ilkel” ifadelerini kullandı.