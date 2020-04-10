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Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Eğer koronavirüs salgını sırasında, rüyalarınızda daha fazla tuhaflıklar görmeye başladıysanız, yalnız değilsiniz. Birçok Twitter kullanıcısı, #pandemicdreams hashtagini kullanarak, salgın sırasında gördükleri ölüm, korku ya da yeni dünyaları konu alan garip rüyalar gördüklerini paylaştı.

Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?

Bu hashtagi kullanarak rüyalarını paylaşanlardan biri olan Sarah Schachner, rüyasında taksi çağırdığını ancak onun yerine cenaze aracı geldiğini görmüş. Bir diğer Twitter kullanıcısı John Johnson ise rüyasında karların ortasında karşılaştığı ördeğe, eğer onun yavrusu olsaydı kendisine bakıp bakmayacağını sorduğunu anlatan bir tweet paylaştı.

Uzmanlara göre bu tür rüyalar normal. Bu tür rüyalar, beynimizin gün içinde maruz kaldığı stres dolu bilgileri anlamaya çalışma şekli olarak yorumlanıyor. Bir diğer ihtimalse, bu dönemde geçmişimizdeki daha az kaygı veren dönemlerini rüyalarımızda görüyor olabiliriz.

Yale Üniversitesi’nde akciğer sağlığı profesörü olan ve aynı zamanda uyku sağlığı uzmanı Dr. Meir Kryger, pandeminin daha önce hiç yaşamadığımız bir deneyim olduğunu, beynimizin hayatımızın böyle olmadığı bir zamanı bulmaya çalıştığını belirterek bu durumu, uyku tutmadığı zaman iyi şeyler düşünerek uyumaya çalışmaya benzetti.

TUHAF KARANTİNA RÜYALARININ ARKASINDAKİ BİLİM

Bilim insanları hala neden rüya gördüğümüzü tam olarak bilmiyor. Northumbria Üniversitesi’nde Uyku ARaştırmaları Merkezi Direktörü olan Profesör Hason Elis’e göre bu konuyla ilgili birkaç teori var.

Bunlardan biri, gerçek hayatta zorlayıcı veya tehditkar olan farklı senaryoları güvenli bir ortamda yaşayabilmek için rüyaları kullanıdığımızı söyleyen evrimsel teori. Bir diğer hipoteze göre, gün içinde edindiğimiz bilgileri toplamak ve onlardan yeni bir hafıza oluşturmak ya da tanıdık olmayan bilgileri tanıdık hale getirip davranışlarımızı sebeplendirmek için rüyaları kullandığımız hipotezi.

Uyku ile ilgili yapılan incelemeler gösteriyor ki, uyku sırasında rüya gören bir beyin ile görmeyen bir beyin arasında bazı farklar var. Uyku sorasında değişen beyin aktiviteleri, kişinin rüya gördüğünü gösteriyor.

Bir diğer teori ise rüyalarımızı, deneyimlediğimiz duygusal ağırlıklı meselelerle ilgili bir problem çözme aracı olarak kullandığımız teorisi. Pandemi stresinin yüksek yaşandığı bu dönemde görülen bu tür rüyalar içinde bulunulan durumla başa çıkmamıza yardımcı olurken aynı zamanda gerçekliği de yanısıtıyor. Dr. Hason Elis beyine ilettiğimiz görme, duyma, dokunma, koklama ve tat alma gibi duyusal bilgiler olduğunu ancak rüyalarımızın sadece görme ve işitme tabanlı olduğunu söylüyor. Bu rüyaların çoğunlukla, uykumuzun en derin anı olan REM sırasında görüldüğünü, en fantastik rüyaların ise REM sırasında olduğunu belirtiyor.

SIRA DIŞI ALIŞKANLIKLAR GELİŞTİRMEK

Uzmanlara göre, pandemi ile ilgili rüyalar görmek tek başına garip değil. Normalde uyandıktan çok kısa bir süre gördüğümüz rüyaları unuturken, bu tür rüyaların unutulmaması da garip. Dr. Hason Ellis, fazla alkol alımının rüyaları bastırdığını, ancak alkolü çok daha sık tüketmenin, beynimizin en aktif olduğu uyku fazında bizi daha çok uyardığını ve böylece o esnada görülen rüyanın hatırlanabilir olduğunu söyledi.

Uzmanlar ayrıca, normal rutinimizin dışında olan günler geçirdiğimiz için böyle rüyalar görebileceğimizi belirtiyor.
Ellis, “normalde sabah uyanırız ve işe gideriz. Her gün yaptığımız budur. Bu rutinde, kaçta kalacağımız, ne zaman nereye gideceğimiz bellidir. Ancak muhtemelen şu an birçoğumuz bu rutini sürdüremiyor” dedi. Ellis’e göre rutinleri sürdürmeye yönelik motivasyonu bulmak güçleşmeye başladı.

Ellis, sadece uyku düzenlerimizin değil, sosyal alışkanlıklarımızın da değiştiği bugünlerde sevdiklerimizle, ailemizle bir araya gelmek için sosyal medyayı daha sık kullanır olduğumuzun altını çizerek, sevdiklerimizle yoğun iletişim içinde olmak sağlık açısından çok faydalı olduğunu ancak uykudan önce saatlerce ekran ışığına barız kalmak uyku kalitesini bozacağını belirtti.

HUZURSUZ UYKUYU ENGELLEMENİN YOLU

Endişeli dönemlerde pozitif düşünmek veya yararlı alışkanlıklar edinmek zor olabilir, ancak iyi bir uyku alışkanlığı, sadece geceleri dinlenmemizi sağlamakla kalmaz uzun vadede birçok ciddi sorunun engellenmesine de yardımcı olur.

Uyku sağlığı uzmanı Dr. Meir Kyrger, sağlıklı bir uyku alışkanlığı için, yatağa gitmeden iki ila dört saat önce ekrandan uzak kalmak gerektiğini, her gece aynı saate yatağa girilmesi gerektiğini söyledi.
Dr. Hason Ellis ise, kalitesiz uykuların uzun vadede depresyon riskine veya post travmatik stres bozukluğuna neden olabileceğini, ileride oluşacak psikolojik hastalıkların önüne geçebilmek için insanların uykularına odaklanmaları gerektiğini söyledi.


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