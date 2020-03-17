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Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: 3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 07:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, canlı yayında koronavirüs vaka sayısının yükselebileceğini belirterek, "3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: 3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir

Habertürk canlı yayınında önemli açıklamlarda bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, vaka sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyledi. Azap, vaka sayısının 5 bine ulaşmasını bekledilerini söyledi.

'VAKA SAYISININ 5 BİN CİVARINDA OLMASINI BEKLİYORUZ'

Azap yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz."

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koronavirüs Alpay Azap vaka sayısı

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