Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: 3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir

Habertürk canlı yayınında önemli açıklamlarda bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, vaka sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyledi. Azap, vaka sayısının 5 bine ulaşmasını bekledilerini söyledi.

'VAKA SAYISININ 5 BİN CİVARINDA OLMASINI BEKLİYORUZ'

Azap yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz."

