Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak

Prof. Dr. Serhat Vançelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) yaptığı başarılı mücadeleyi ve ülkenin güçlü sağlık altyapısını değerlendirdi.

Ülkede vaka görülmeden önce sağlık ordusunun tedbirler aldığını ve sağlık personeline Kovid-19'a yönelik ciddi eğitimler verildiğini ifade eden Vançelik, "Nisan ayında İspanya ile İtalya'da dramatik durumlar olunca sağlık personeli kaygılıydı ama 2009 yılındaki domuz gribi salgınında görev yapan biri olarak arkadaşlara rahat olmalarını çünkü sağlık altyapımızın diğer ülkelere göre hem daha güçlü hem de sağlık personel sayımızın fazla olduğunu söyledik." dedi.

'EN İYİ ÜLKELER ARASINDAYIZ'

Vançelik, Türkiye'nin yarı nüfusuna sahip Fransa'da 4 bin 500 yoğun bakım yatağı bulunduğunu belirterek sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de ise sadece erişkin yoğun bakım yatak sayısının 25 bin olduğunu kaydetti.

Salgın döneminde Fransa'da hastaların seçilerek tedavi edildiğine işaret eden Vançelik, "Fransa bu (yaşlı) hastalara müdahale edemeyeceğiz, ölüme terk edeceğiz gibi kararlar aldı. Fransa'nın toplam yoğun bakım yatak sayısı 7 bin 500, bizim ise erişkin ve çocuk yoğun bakımla toplamda 40 bin yatağımız var. Yani biz dünyada 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı açısından Almanya ile en iyi olan ülkeler arasındayız." değerlendirmesinde bulundu.