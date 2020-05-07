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Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için görev şehidi teklifi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

CHP, koronavirüs salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'görev şehidi' sayılması için kanun teklifi verdi.

Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için görev şehidi teklifi!

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan 4 maddelik yasa teklifi, 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik öngörüyor. Teklifin gerekçesinde koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratan koronavirüs salgınında, TBMM'ye düşen başka insanların hayatlarını kurtarma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır" denildi.

Teklif ile pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi, 'görev şehidi' olarak sayılmaları amaçlanırken, nakdi tazminat ve aylık bağlanacaklara Covid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da eklenmesi öngörülüyor.

(DHA)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CHP nin sehitler konusunda ne kadar hassas oldugunu PKK nın kuklası HDP ile beraber yol almasından biliriz zaten.chpkk
Kabul edilmeyeceği kesin çünkü teklifi chp verdi ,Onlar Umreye gidip milleti korona virüsle perişan eden Korona virüsten ölenlere verecektir Şehitlik makamını üstelik TAZMINATTA ödeyerek.Kendi suçlarıydı
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