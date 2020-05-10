Koronavirüsle yaşam: Uçak yolculuğu nasıl olacak?

https://www.youtube.com/watch?v=k0sf96XVSu4

Koronavirüsle yaşama havacılık sektörünün nasıl uyum sağlayacağı en çok merak edilen konulardan.

Birçok havayolu şirketi, güven artırmak için maske kullanımından Covid-19 testlerine kadar farklı önlemler açıklamaya başladı.

BBC Türkçe'nin konuştuğu uzmanlar mayıs ayı sonuna kadar yeni dönemin işaretlerinin belirginleşmeye başlayacağını belirtiyor.

Seyahat bloggerı Sam Chui ve Havayolu 101 internet sitesinden Dr. Abdullah Nergiz, BBC Türkçe'ye konuştu.

Video haber: Efe Öç

Grafik: Mesut Ersöz

