Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi

Koronavirüs salgını ilk başladığı günlerden itibaren, neredeyse her gün virüsle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığının koronavirüsün en büyük belirtileri olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Yakın zaman içinde fiziksel ve zihinsel yorgunluk, iştahsızlık, koku ve tat kaybı da koronavirüs belirtileri arasında yer aldı. Vaka sayısı arttıkça, hastalığın anlaşılmasını sağlayan semptomlar da netlik kazanmaya başladı. Koronavirüs belirtileri listesine, dikkat etmeniz gereken üç semptom daha eklendi.
Bu semptomlardan, en ilginç olanlarından biri, vücudun içinde beliren vızıltı hissi. Henüz izlenmesi gereken semptomlar olarak resmiyet kazanmasa da, birçok hasta bu belirtiyi yaşadığını sosyal medyadan paylaşıyor. #MeToo hareketinin de başlatıcısı olan Tarana Burke, partnerinin bu hastalığa yakalandığında cildinde yanma hissettiğini belirtti. @Miafia adlı Twitter kullanıcısı ise, derisinde bir elektriklenme hissi yaşadığını paylaştı.
Amerika’daki ProHealth Care adlı kurumun yöneticisi Dr. Daniel Griffin, bu duygunun, otoimmün sistemin bir parçası olarak, hastanın sinir sistemindeki karşılığı olabileceğini belirtti. Dr. Daniel Griffin, bu semptomun görüldüğünü kabul ederken, ne kadar yaygınlıkla görüldüğünden henüz emin olunmadığını da ekledi.
Kaydedilen bir diğer hafif semptom ise artan tuvalet ihtiyacı. Dr. Diana Gall, sindirim sistemindeki sorunların ve bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerin, özellikle daha az katı dışkılamanın, tuvalet ihtiyacının sıklaşmasının bazı sorunların habercisi olabileceğini belirtti. Bu belirtilerin tek başına koronavirüs belirtisi sayılmayacağını, ancak yaşanması durumunda insan vücudunda bazı tersliklerin oluşabileceğinin habercisi olarak değerlendirdi.
Bununla birlikte Dr. Diana Gall, daha sonra Covid-19 pozitif olduğu anlaşılan hastalarda erken bir semptom olarak ishalin yer aldığını da ekledi.
Amerikan Gastroenteroloji Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada, Çin’in Hubei bölgesinde incelenen 204 koronavirüs hastasının yarısına yakınında ishal, kusma ve karın ağrıları olduğu yer almakta.
Koronavirüsle mücadelede karın ağrıları yaşadığını belirten koronavirüs hastası Isla Haslam, ilk karın ağrısı hissettiğinde bunu yediği ağır yiyeceklerle ilişkilendirse de, çok kısa bir süre sonra yüksek ateş yaşayarak koronavirüse yakalandığını farkettiğini söyledi.
Harvard Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, testislerinde bıçak gibi ağrıma hissiyle hastaneye başvuran 42 yaşında erkek hastaya yapılan koronavirüs testinin pozitif olduğunu raporladılar.
Doktorlar, yapılan taramalarda hastanın testislerinde bir sorunla karşılaşmamış olsalar da, sonrasında hastaya yapılan koronavirüs taramalarında akciğerlerde hasar olduğunu gösterdi. İki gün sonra ise hastaya Covid-19 tanısı kondu.
Hastanın atipik semptomlara sahip olması nedeniyle, muayeneyi gerçekleştiren doktorlar ve diğer sağlık çalışanları virüse maruz kalmış olabilir. Testis ağrısının koronavirüse bağlı olup olmadığı belirsizliğini korurken, bazı virüslerin testisleri etkilediği bilinmektedir.
Cerrah olarak görev yapan Dr. Vinet, “Kabakulak gibi, testisleri doğrudan etkileyen virüslerin varlığı bilinmektedir. Covid-19’un testisleri etkileyip etkilemediğini zaman gösterecek ancak bu belirti hastaların çoğunda ortak olarak görülen bir şikayet değil” dedi.
Bu belirtilerin dışında, tat ve koku kaybı, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, iştah eksikliği, gözlerde ağrı Covid-19 belirtileri arasında.
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