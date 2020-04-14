Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi

Koronavirüs salgını ilk başladığı günlerden itibaren, neredeyse her gün virüsle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığının koronavirüsün en büyük belirtileri olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Yakın zaman içinde fiziksel ve zihinsel yorgunluk, iştahsızlık, koku ve tat kaybı da koronavirüs belirtileri arasında yer aldı. Vaka sayısı arttıkça, hastalığın anlaşılmasını sağlayan semptomlar da netlik kazanmaya başladı. Koronavirüs belirtileri listesine, dikkat etmeniz gereken üç semptom daha eklendi.

VIZILTI HİSSİ

Bu semptomlardan, en ilginç olanlarından biri, vücudun içinde beliren vızıltı hissi. Henüz izlenmesi gereken semptomlar olarak resmiyet kazanmasa da, birçok hasta bu belirtiyi yaşadığını sosyal medyadan paylaşıyor. #MeToo hareketinin de başlatıcısı olan Tarana Burke, partnerinin bu hastalığa yakalandığında cildinde yanma hissettiğini belirtti. @Miafia adlı Twitter kullanıcısı ise, derisinde bir elektriklenme hissi yaşadığını paylaştı.

Amerika’daki ProHealth Care adlı kurumun yöneticisi Dr. Daniel Griffin, bu duygunun, otoimmün sistemin bir parçası olarak, hastanın sinir sistemindeki karşılığı olabileceğini belirtti. Dr. Daniel Griffin, bu semptomun görüldüğünü kabul ederken, ne kadar yaygınlıkla görüldüğünden henüz emin olunmadığını da ekledi.