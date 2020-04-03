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  4. Son dakika: Koronavirüsten bir günde İspanya'da 932, İran'da 134 kişi öldü

Son dakika: Koronavirüsten bir günde İspanya'da 932, İran'da 134 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 932 artarak 10 bin 935'e, İran'da ise 134 kişi artarak 3 bin 294'e yükseldi.

Son dakika: Koronavirüsten bir günde İspanya'da 932, İran'da 134 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19
nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 715 olduğunu açıkladı.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 294'E ÇIKTI

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 294'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 53 bin 183'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 35'inin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Dünden bu yana 1224 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 17 bin 935 olduğunu ifade etti.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı.


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