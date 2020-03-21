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Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi karşısında korunmanın en etkili yolunun kişisel hijyen ve en önemlisi yarım saat arayla, en az yirmi saniye ellerimizi yıkamak olduğu uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’nın yaptığı açıklamaya göre; Koronavirüsten korunmak için ellerimizi sıcak suyla yıkamamamız gerekiyor.

Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ellerin sıcak su ile yıkanmasının doğru bir yöntem olmadığını söyledi. Kara, ellerin musluk suyunun sıcaklığı ile yıkanması gerektiğini dile getirdi.

Ateş Kara'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Ellerimizi sıcak su ile değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız.

Sıcak su, ellerimizin üzerinde yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir.


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