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Koronavirüsten korunmak için hangi sabun kullanılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için herkes bir yol araştırır oldu. Bunun için sirkeli su ile yıkanmaktan tutun da kaynar su ile duş almaya kadar pek çok şey var. Peki "Koronavirüsten koruyor" diye yapılan bu uygulamalar ne kadar doğru? Koronavirüsten korunmak için hangi sabunları tercih etmeliyiz? Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu bakın neler söyledi.

Koronavirüsten korunmak için hangi sabun kullanılmalı?

Birçok kişi corona virüsten korunmak adına vücut için zararlı yanlış uygulamalara yönelebiliyor. Vatandaşlar arasında doğru bilinen bazı yanlış tutumlar olduğunu anlatan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, şöyle konuştu: "Yanlış uygulamalardan biri, sirkeli suyla duş almak. Bu uygulama vücudumuz için çok yanlış. İleri derecede kızarıklık, kuruluk ve tahriş yapabilir. Vatandaşlarımızdan kesinlikle böyle bir şey yapmamalarını istiyoruz.

İkinci yanlış uygulama da kaynar suyla duş almak. Bunları yapınca 'Corona virüsten koruyor' gibi yanlış tutumlar var. Kaynar suyla duş almak da vücudumuz için çok tehlikeli; ikinci derece yanıklara yol açabilir."

ELLERİMİZİ HANGİ SABUNLA YIKAMALIYIZ?

Çalıkoğlu, corona virüsten korunmak için ellerin renksiz, kokusuz kalıp sabunlarla yıkanmasını önerdiklerini ifade etti. El yıkama konusunda uyarılarda bulunan Çalıkoğlu, "Normal koşullarda el yıkama sıklığımız günde 6-8 kez olmalı. Bu dönemde günde 15-20'ye çıkmış durumda. Her el yıkama eli kurutuyor. Nemlendirme olmazsa kuruyan el önce kızarır, sonra da çatlar. El çatlağı da her türlü enfeksiyona açık olur. Bu nedenle her el yıkamadan sonra nemlendirici kullanmalıyız" dedi.

Sabunun kullanılmadığı durumlarda, özellikle market gibi kalabalık ortamlara girildiğinde dezenfektan ve kolonyadan faydalanılması gerektiğini belirten Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

"Hemen arkasından nemlendirici kullanmak çok önemli. Ev temizliğinde çamaşır suyu çok kullanılıyor. Çamaşır suyuna ellerimizle direkt temas etmemeliyiz; eldiven kullanmalıyız. Lastik eldivenler bazı kişilerde alerji yapabilir. İçi pamuklu egzama eldivenleri kullanılabilir. Bu eldivenler bütçemiz için uygun değilse lastik eldivenlerin içine pamuklu kumaştan astar dikebiliriz. Sağlık Bakanlığımızın bu yöndeki bütün önerilerini destekliyoruz. Bu seferberlik programında elimizden ne gelirse yapmaya hazırız."


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