Koronavirüsten korunmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor!

Dünyayı etkileyen ve ülkemizde de vaka tespit edilen Corona virüsü özelinde görüş ve önerilerini paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Bu virüse karşı kişisel hijyen ve bağışıklık sistemi en önemli iki konu. Bağışıklık sisteminiz kuvvetli olursa ve hijyene dikkat ederseniz, korkmanıza gerek yok. En etkili maske, kendi bağışıklık sisteminizdir” dedi.

'KORONAVİRÜSÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ GÜÇLÜYSE SİZİ ÖLDÜRECEK BİR VİRÜS DEĞİLDİR'

Maalesef Corona Virüs her yere yayıldı ve ülkemizde de görüldü. Çoğunluk panik halinde. Öncelikle sakin olunması gerekir diyen Dr. Ümit Aktaş, “Corona virüsü bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir. Herkes maske peşinde, maskeler karaborsaya düşmüş durumda. Unutmayın, bu virüse karşı en korucu maske, sizin kendi bağışıklık sisteminiz. Daha koruyucu bir maske yok. Metro istasyonlarında satılan kâğıt maskeler sizi korumaz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz en önemlisi” dedi.

Dr. Ümit Aktaş, Corona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin yollarını sıraladı.

İlk olarak zararlı besinleri hayatınızdan çıkarın. Beslenme son derece önemli. Beslenmeyi düzenlemek için hayatınızdan işlenmiş gıdaları çıkarın. Karbonhidratı beslenmenizden çıkarın, her türlü pakete girmiş gıdadan uzaklaşın.