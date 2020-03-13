HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüsten korunmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor!

Koronavirüsten korunmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs ülkemizde de tespit edilen vakaların ardından konuyla ilgili alınması gereken önlemler daha da dikkat çekmeye başladı. Koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler anlatan uzmanların en çok altını çizdiği konu ise bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yollarının aranması gerektiği. Peki bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yapılması gerekenler neler? İşte Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'tan sorunun cevabı...

Koronavirüsten korunmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor!

Dünyayı etkileyen ve ülkemizde de vaka tespit edilen Corona virüsü özelinde görüş ve önerilerini paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Bu virüse karşı kişisel hijyen ve bağışıklık sistemi en önemli iki konu. Bağışıklık sisteminiz kuvvetli olursa ve hijyene dikkat ederseniz, korkmanıza gerek yok. En etkili maske, kendi bağışıklık sisteminizdir” dedi.

'KORONAVİRÜSÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ GÜÇLÜYSE SİZİ ÖLDÜRECEK BİR VİRÜS DEĞİLDİR'

Maalesef Corona Virüs her yere yayıldı ve ülkemizde de görüldü. Çoğunluk panik halinde. Öncelikle sakin olunması gerekir diyen Dr. Ümit Aktaş, “Corona virüsü bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir. Herkes maske peşinde, maskeler karaborsaya düşmüş durumda. Unutmayın, bu virüse karşı en korucu maske, sizin kendi bağışıklık sisteminiz. Daha koruyucu bir maske yok. Metro istasyonlarında satılan kâğıt maskeler sizi korumaz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz en önemlisi” dedi.

Dr. Ümit Aktaş, Corona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin yollarını sıraladı.

İlk olarak zararlı besinleri hayatınızdan çıkarın. Beslenme son derece önemli. Beslenmeyi düzenlemek için hayatınızdan işlenmiş gıdaları çıkarın. Karbonhidratı beslenmenizden çıkarın, her türlü pakete girmiş gıdadan uzaklaşın.

Ardından panik olmayın ve sakin olun. Stresli ve üzüntülü insanların bağışıklık sistemi zayıflar. Yaşam seviniciniz, enerjiniz yüksek olsun. Yaşam sevinciniz yüksek olmadan korunamazsınız.

Üçüncü önemli konu; sigara gibi alkol gibi zararlıların hiç birine yaklaşmayın, bunlar bağışıklık sisteminizi zayıflatan en önemli faktörlerdir.

'BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN'

Bağışıklığınızı güçlendirmek için fermente gıdalarından faydalanın diyen Dr. Ümit Aktaş, “Ev yoğurdu, ev sirkesi ev turşusu, şalgam suyu bol bol tüketin. Bunlar hem antiviraldir hem de bağışıklık sisteminin ilk savunma duvarı olan probiyotikleri bol bol içerir.

Bol yağlı beslenin. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyrukyağı sizin için son derece faydalı yağlardır. Etiniz kuzu eti, tavuğunuz köy tavuğu, balığınız deniz balığı olsun. Sebzelerin hepsini mevsiminde yiyin ve bol bol sakatat tüketin. Sakatatların hepsi, paça çorbası kemik suyu, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Sizi destekler. Unutmayın virüsten korunmak istiyorsanız ‘En güçlü maskeniz, kendi bağışıklık sisteminiz” dedi.

'BEYAZ SABUN TERCİH EDİN'

60 yaş üstündeyseniz mecbur kalmadıkça evden çıkmayın ve toplu taşıma kullanmaktan kaçının, toplu etkinliklere gitmeyin diye öneride bulunan Dr. Aktaş, “Kişisel hijyeninize çok önem gösterin. Ellerinizi sık sık beyaz sabunla etkili bir şekilde yıkayın. Sıvı sabunlar sizi korumaz. Ellerinizi içerden ve dışardan parmak aralarınıza girerek en az 20 saniye günde 10-15 kere yıkayın.

'DİYABET VE KALP DAMAR HASTALARI DAHA DİKKATLİ OLSUN'

“Bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli hastalık diyabettir. Şeker hastalığınız varsa bağışıklığınız zayıftır. Bağışıklık sistemi kürlerini bol bol uygulamanız gerekir. Şeker hastalarının hepsinin karbonhidrattan, şekerden, tahıldan uzak durmaları gerekir. Aynı şekilde kalp damar hastaları, kanser hastaları bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandıkları için zayıf bir bağışıklığa sahiplerdir. Bu hastaların kendilerini topluluktan tecrit etmesi gerekir. En önemli korunma yöntemi budur” dedi.

'YANINIZDA KARANFİL TAŞIYIN'

Fermente gıdaların yanı sıra sofranızda bol bol çiğ soğan ve sarımsak bulunsun diyen Dr. Aktaş, “Kuşburnu bağışıklığınızı destekleyen en önemli meyvelerimizden biridir ve C vitamini deposudur. Ceviz, bağışıklığınızı destekleyen virüslere karşı koruyan en önemli gıdalardan biridir. Zerdeçal ve zencefil aynı şekilde antiviral besinlerdir. Brokoli’de bağışıklığı destekleyen besinler arasındadır. Fakat brokoliyi çiğ tüketmek gerekir. Yanınızda mutlaka karanfil taşıyın. Karanfil antibakteriyeldir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?

Uyku bozukluğu beyni hızlı yaşlandırıyor!

Sağlıklı uyku o hastalığın düşmanı çıktı!

Glokom migrenle karıştırılığında körlüğe varan sonuçlar doğurabiliyor!

Dikkat, bu hastalık sinsice ilerliyor! Eğer karıştırılırsa...

Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın!

Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın!

Dikkat çeken koronavirüs uyarısı: İnternet kafe ve cep telefonlarına dikkat!

Dikkat çeken koronavirüs uyarısı: Cep telefonlarına dikkat!

Antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar koronavirüsten korur mu?

Antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar koronavirüsten korur mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.