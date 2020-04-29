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Koronavirüsten ölen kişiyi defnederken buldular! Part İmparatorluğu'na ait

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişiyi defnederken açılan mezardan Part İmparatorluğu dönemine ait bir mezar bulundu. Gün yüzüne çıkan mezardan M.Ö 247 - M.S 224 döneminde yaşayan askerlere ait kemiklere ve çeşitli malzemelere ulaşıldı.

İran'ın Mazenderan eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin defni sırasında, Part İmparatorluğu dönemine ait bir mezar bulundu.

İran resmi haber haber ajansı IRNA'ya konuşan tarihçi Ali Ramazani Paçi, Sari ilçesine bağlı bir köyde Kovid-19'dan ölen bir kişiyi defnetmek için açılan mezarda, Part İmparatorluğu (M.Ö 247 - M.S 224) döneminde yaşamış bir askere ait kemikler ile çeşitli askeri malzemeler bulunduğunu söyledi.

2300 yıl öncesinde dişlere implant yapılmış

Ramazani Paçi, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19'dan ölenler için belirlediği kurallara göre derinliği fazla olan bir mezar kazılırken antik dönemden kalma bir mezarı keşfettik. Ne yazık ki, mezar iş makinesi nedeniyle bir miktar zarar gördü." ifadelerini kullandı.
Mezarda bir insan iskeleti, kırılmış kil çömlek, demir kılıç, ok kılıfı ve demirden yapılmış bir takım savaş aleti bulunduğunu kaydeden Ramazan Paçi, bu malzemeler ve yapılma yöntemlerinden yola çıkılarak mezarın Part İmparatorluğu dönemine ait olduğunun anlaşıldığını aktardı.
Askerin dişlerinin olduğu fotoğrafları bölgedeki bir diş doktoruna gösterdiklerine işaret eden Ramazan Paçi, doktorun dişlerin düzenli olmasına şaşırdığını ve "2300 yıllık bu askerin dişlerine implant yapıldığı anlaşılıyor." dediğini aktardı.
Ramazan Paçi, keşfedilen tarihi eserlerin incelenmek üzere yetkililere teslim edildiğini belirtti. İranlı tarihçi ayrıca, 2 yıl önce de aynı mezarlıkta 3 bin 500 yıl önceye dayanan antik çağdan kalma tarihi eserler bulunduğunu hatırlattı. (AA)

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