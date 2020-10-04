Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor?

Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri Erzincan’da görüntülendi. Koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlar, Erzincan’da Terzibaba Mezarlığı içerisinde önceden ilaçlama yapılarak hazırlanan ve sadece Covid-19 cenazelerinin defnedildiği alanda İslami usullere uygun olarak defnediliyor. Hastane morgundan alınan cenaze yine hastane gasilhanesinde Müftülükçe görevlendirilen imamlar tarafından yıkanıyor. Ardından Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün özel kıyafetli görevlileri tarafından alınıp Terzibaba Mezarlığı'na getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından defnediliyor.

HİJYEN KURALLARINA AZAMİ DİKKAT

Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Murat Uslu, koronavirüs sürecindeki defin işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, koronadan hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri kaldırılırken hijyen kurallarına azami dikkat ettiklerini söyledi. Uslu, “Tüm dünyada olduğu gibi biz de Erzincan’da ciddi bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Korona vakaları malum olduğu üzere devam ediyor. Koronadan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerini kaldırırken hijyen kurallarına azami dikkat ederek, bunun yanı sıra cenaze yakınlarını incitmemeye de özellikle gayret ediyoruz. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karardaki defin prosedürünü uyguluyoruz. Bu süreçte Müftülümüzce görevlendirilen hocalar tarafından cenazenin yıkanması hastane morgunda yapılıyor. Yıkama bittikten sonra özel kıyafetlerle steril hale getirdiğimiz arkadaşlarımız tarafından cenaze hastane morgundan alınarak mezarlık alanına getiriyoruz. Cenaze namazını mezarlık alanında kılıyoruz. Arabamız kıble yönünde duruyor. Görevli imamımız tarafından cenaze namazı eda edilip defin işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.