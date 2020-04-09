Koronavirüsü basit bir grip gibi geçirmek mümkün ama!

“Bahar geldi diye orman, deniz havasında olmayalım lütfen. Zorunlu olmayan herkes sosyal hayatının fişini çeksin ve evinde beklesin!” diyerek, bu süreçte evde kalmanın, sanılandan çok daha kritik önem taşıdığını vurguluyor Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur. Dünyada salgın hastalık olarak ilan edilen koronavirüs ile ülkemizde de yüzde 80’imizin enfekte olacağını belirterek “Siz grip gibi geçirebilirsiniz ama başkalarının hayatına mal olabilirsiniz!” diyen Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur virüsle savaşta bir başka önemli noktanın daha altını çiziyor: “Ağzımızı yıkamak!” İşte, Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur’dan önemli uyarılar, öneriler…

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilançonun her geçen gün arttığı koronavirüsün hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ve hapşırmaları ile ortaya saçılan damlacıkların solunması yoluyla bulaştığını bilmeyenimiz kalmadı. Yine bu virüslerin her tür yüzeye yapışarak canlılıklarını korudukları esnada ellerimiz aracılığıyla hücrelerimize doğru yolculuğa çıktığını da! Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Virüs, insan vücudu dışında cansız ortamlarda 4 güne kadar canlılığını sürdürebiliyor. Koronavirüs için temel kaynak enfekte hastalardır. Sağlıklı değil hasta kişilerin maske takması gerekiyor. Çünkü solunum yolumuzdan damlacık yolu ile havaya yayılan virüsler ya doğrudan solunum havasından alınır ya da bir süre havada asılı kaldıktan sonra yüzeylere konar ve canlılığını sürdürdüğü sırada ellerimizle dokunduğumuz yerlerden virüsü alırız. Ellerimize virüs bulaştıktan sonra yıkamadan gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürülmesi ile virüsün vücudumuzda yolculuğu başlamış olur” derken kritik bir noktanın altını çiziyor: “Virüs üst solunum yolu mukozamızda temas ettiğinde; su ile mukozayı yıkayıp ıslatır ve yutarsak mide asidinde canlılığını sürdüremez. Bu nedenle su içmek ve ağzımızı sık sık çalkalamak da el yıkamak kadar önemli!”