Koronavirüsü yenen servisçi: 1 ayda 20 kilo verdim, dayanılmaz acılar çektim

Gebze'de yaşayan ve servis taşımacılığı yaparken koronavirüse yakalanan Engin Kara, hastanede gördüğü tedavinin ardından evde karantina sürecinin de tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu tedavi sürecini anlatan Kara, "Hastalığa yakalandıktan sonra 5'inci gün sırt ağrılarım oluştu, 6'ncı gün hafif öksürüklerim olmaya başladı. 7'nci ve 8'inci günlerde ateşim çıkmaya başlayınca hastaneye gittim. İlk olarak Gebze’de özel hastanede tahlil yaptırdım. Tahlil sonuçlarımın 3 gün sonra çıkacağını söylediler. Biraz ateşim ve rahatsızlığım olduğu için başka özel hastaneye yattım. Oradaki doktorlar akciğer filmimde ufak bir şey olduğunu ve tedaviye başlanmasının gerektiğini söyledi. Özel hastanede yatırdılar. Yattıktan sonra orada çok fenalaşmışım, makineye bağlı duruma düşmüşüm. 8'inci gün Darıca Farabi Hastanesi'ne ambulans ile göndermişler. Özel hastanede yattığım 1'inci ve 2'nci günü yakın dostlarımı arayıp, helallik istemişim ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum" diye konuştu.

TEDAVİ SÜRECİNDE 20 KİLO VERMİŞ

Hastanede yattığı 1 ayı net hatırlamadığını söyleyen Kara, "Hastanede yattığım 1 ay süreyi hiç hatırlamıyorum. 1 ay sonra kendime geldiğim 6 gün yoğun bakımda entübe olarak kalmışım. 6'ncı gün yine bizim gibi ocak ayında umreden gelen bir vatandaştan plazmayı almışım. Plazma tedavi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde ilk olarak bana uygulandı. Uygulandıktan 2 gün sonra kendime geldim. 2 gün de yoğun bakımda kalmışım. Bu yoğun bakım ve plazma tedavisi uygulandığı güne kadar hiçbiri hafızamda yok. Yani ne yaşadığım, neler yapıldığı aklımda yok. Yoğun bakımdan normal odaya çıkış kararı verildikten sonra bazı şeyleri hatırladım. Kendime baktığımda 20 kilodan fazla verdiğimi fark ettim. İlçe sağlık örgütü, başhekimim ve bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu insanlara saygı duyup bundan sonraki hayatımızda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını unutmadan çok iyi devam ettirmek zorundayız" dedi.