Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Cinsel isteksizliğe de neden oluyormuş

Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, koronavirüsün hayati organlar üzerindeki olumsuz etkilerinin bilindiğini, üreme ve genital organlara etkisi olup olmadığına ilişkin dünyada birçok araştırma yapıldığını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır pandeminin neden olduğu etkilerin tartışıldığını kaydeden Prof. Dr. Usta, "Akciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organlar üzerine etkilerini tartışıyoruz. Çünkü bunların üzerine olan etkiler genellikle ölümle ve ağır kalıcı hasarla sonuçlanabiliyor. Bu arada ürolojinin de alt branşları, örneğin androlojide genital sistemler üzerine ve üriner sistemler üzerine, androlojinin ilgi alanları olan infertilite (kısırlık) ve erektil disfonksiyon (ilişkiye hazır olamamak) üzerine etkileri olduğunu da görmeye başladık" diye konuştu.

DÜNYADA 50 CİVARINDA YAYIN VAR

Konuyla ilgili şimdiye kadar 50 civarında yayın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usta, "Bu yayınların önemli kısmı üreme sistemi üzerine olan etkisi. Üreme üzerine etkisinde, akciğerlerde koronavirüsün hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Yani beklenti bu durumda şu olabilir; bu hastalığı geçirenlerde belli bir dönem sonra sperm üretiminde ve sperm sayı ile hareketinde azalma olması. Kadın doğum olayı olarak baktığımızda da görünen, erken doğumlara sebebiyet verebileceği" dedi.