HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Cinsel isteksizliğe de neden oluyormuş

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Cinsel isteksizliğe de neden oluyormuş

11.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Cinsel isteksizliğe de neden oluyormuş

Koronavirüsle ilgili araştırmalar devam ederken ilginç bir tespit gündeme geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda koronavirüsün üreme ve genital organları da etkilediği ortaya çıktı. Konu ile ilgili araştırma yapan Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, iktidarsızlık ve kısırlık ile ilgili etkileri olduğu ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, koronavirüsün hayati organlar üzerindeki olumsuz etkilerinin bilindiğini, üreme ve genital organlara etkisi olup olmadığına ilişkin dünyada birçok araştırma yapıldığını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır pandeminin neden olduğu etkilerin tartışıldığını kaydeden Prof. Dr. Usta, "Akciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organlar üzerine etkilerini tartışıyoruz. Çünkü bunların üzerine olan etkiler genellikle ölümle ve ağır kalıcı hasarla sonuçlanabiliyor. Bu arada ürolojinin de alt branşları, örneğin androlojide genital sistemler üzerine ve üriner sistemler üzerine, androlojinin ilgi alanları olan infertilite (kısırlık) ve erektil disfonksiyon (ilişkiye hazır olamamak) üzerine etkileri olduğunu da görmeye başladık" diye konuştu.

DÜNYADA 50 CİVARINDA YAYIN VAR

Konuyla ilgili şimdiye kadar 50 civarında yayın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usta, "Bu yayınların önemli kısmı üreme sistemi üzerine olan etkisi. Üreme üzerine etkisinde, akciğerlerde koronavirüsün hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Yani beklenti bu durumda şu olabilir; bu hastalığı geçirenlerde belli bir dönem sonra sperm üretiminde ve sperm sayı ile hareketinde azalma olması. Kadın doğum olayı olarak baktığımızda da görünen, erken doğumlara sebebiyet verebileceği" dedi.

FONKSİYON BOZUKLUKLARI

Testisin sadece sperm üretiminin yapıldığı bir organ olmadığını belirten Prof. Dr. Usta, "Testiste aynı zamanda bir erkeklik hormonu olan testosteron da üretiliyor. Testosteron üretiminde de virüse yakalananlarda yakalanmayanlara göre anlamlı derecelerde azalmalar olduğu gösterilmiş durumda. Dolayısıyla bu, erkekte cinsel isteği, libidoyu da olumsuz etkileyebilir gibi gözüküyor. İlerleyen dönemlerde ve beraberinde de cinsel fonksiyon bozukluklarında sebebiyet verebileceği akla gelebiliyor" diye konuştu.

CİNSEL İLİŞKİYE ETKİLERİ

Koronavirüsün cinsel ilişkiye etkileri araştırıldığında ise tartışılan başlıkların biraz spekülatif olduğunun görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Usta, şöyle konuştu:

"Cinsel ilişki sayılarında azalmanın olduğu yolunda bir kanı var. Tüm bunların dışında cinsel ilişkide fayda sağlayan ilaç satışlarında da yaklaşık yüzde 30'lara varan azalmalar olduğu iddia ediliyor. Acaba bunlar genel ekonomik durumun bozukluğuyla mı alakalı yoksa cinselliğe ilginin azalması ile mi alakalı, tabi hepsi spekülatif mi, ileride göreceğiz. Burada önemli bir konu bizim cinsel fonksiyon bozukluklarında kullandığımız ilaçlar, aynı zamanda akciğer hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Özellikle covid gibi enfeksiyon hastalıklarının yarattığı birtakım enflemasyonların ortadan kaldırılmasında faydalı olabileceği, işe yarayabileceği konusunda birtakım yayınları da yine birtakım bilim adamlarının yorumlarını da literatürde görmekteyiz. Bunlar gerçekten ilginç başlıklar. Yani PDE5 inhibitörü (ilaç grubu) olarak adlandırdığımız aslında sertleşme sorununda kullanılan ilaçlar, koronavirüse bağlı akciğer problemlerinin giderilmesinde de asıl tedavi olarak değil ama ek fayda sağlayıcı bir tedavi olabilir mi konusu da sanıyorum önümüzdeki günlerde gündemimize gelecek."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Ortodonti tedavisi sırasında ağız bakımı nasıl yapılır?Ortodonti tedavisi sırasında ağız bakımı nasıl yapılır?
AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Ortodonti tedavisi sırasında ağız bakımı nasıl yapılır?

Ortodonti tedavisi sırasında ağız bakımı nasıl yapılır?

Ortodontik sorunlar tedavi edilmezse hangi sorunlar ortaya çıkabilir?

Tedavi edilmezse o sorunları tetikliyormuş!

Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Bakan açıkladı! Aşı geldi mi? Aşı önce kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Bakan Koca açıkladı!

Spor yapma arzusunu tetiklemenin 8 yolu

Spor yapma arzusunu tetiklemenin 8 yolu

Kış aylarını sağlıklı geçirmek için vücut direncinizi artırın

İşte virüs ve enfeksiyonlardan en hızlı kurtulma yolu

Karantina sürecini sağlıklı geçirmek için bunlara dikkat!

Yeni yasakları sağlıklı atlatmanın yolları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.