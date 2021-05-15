Korsan maç yayınları neden önlenemiyor?

https://www.youtube.com/watch?v=LmYqEIobJTs

Türkiye, dünyada korsan yayın trafiği en yüksek olan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor.

1996 yılından beri paralı kanallar üzerinden yayınlanmaya başlayan futbol maçları ise en fazla talep gören korsan içerikler arasında.

Digitürk'ün verilerine göre her iki kişiden birisi maçları korsan yayınlar üzerinden izliyor, bu da Digitürk'e yıllık 500 milyon lira zarara yol açıyor, devletin vergi kaybına sebep oluyor ve Türk futbolunun marka değerini zedeliyor.

Son dönemde internet üzerinden yapılan yayın teknolojisinin gelişmesi, Digitürk'ün izleyiciden talep ettiği paranın çok yüksek olduğunun düşünülmesi ve Türk futbolunun saha içi ve saha dışı sorunları insanları korsan içeriklere yönelten en önemli faktörler.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, spor yazarı Mustafa Taha, Digitürk hukuk baş müşaviri Onur Günel ve sorularımızı yazılı olarak cevaplayan bir korsan yayıncı bu durumun nedenlerini anlattı.

Video, haber: Ege Tatlıcı

Grafik: Mesut Ersöz



