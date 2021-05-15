HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korsan maç yayınları neden önlenemiyor?

Korsan maç yayınları neden önlenemiyor?

15.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, dünyada korsan yayın trafiği en yüksek olan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, spor yazarı Mustafa Taha, Digitürk hukuk baş müşaviri Onur Günel ve sorularımızı yazılı olarak cevaplayan bir korsan yayıncı bu durumun nedenlerini anlattı.

Korsan maç yayınları neden önlenemiyor?

https://www.youtube.com/watch?v=LmYqEIobJTs

Türkiye, dünyada korsan yayın trafiği en yüksek olan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor.

1996 yılından beri paralı kanallar üzerinden yayınlanmaya başlayan futbol maçları ise en fazla talep gören korsan içerikler arasında.

Digitürk'ün verilerine göre her iki kişiden birisi maçları korsan yayınlar üzerinden izliyor, bu da Digitürk'e yıllık 500 milyon lira zarara yol açıyor, devletin vergi kaybına sebep oluyor ve Türk futbolunun marka değerini zedeliyor.

Son dönemde internet üzerinden yapılan yayın teknolojisinin gelişmesi, Digitürk'ün izleyiciden talep ettiği paranın çok yüksek olduğunun düşünülmesi ve Türk futbolunun saha içi ve saha dışı sorunları insanları korsan içeriklere yönelten en önemli faktörler.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, spor yazarı Mustafa Taha, Digitürk hukuk baş müşaviri Onur Günel ve sorularımızı yazılı olarak cevaplayan bir korsan yayıncı bu durumun nedenlerini anlattı.

Video, haber: Ege Tatlıcı

Grafik: Mesut Ersöz

Türkiye, dünyada korsan yayın trafiği en yüksek olan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, spor yazarı Mustafa Taha, Digitürk hukuk baş müşaviri Onur Günel ve sorularımızı yazılı olarak cevaplayan bir korsan yayıncı bu durumun nedenlerini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
Şişli'de boşaltılan binanın sahibi: Normal yolun 4 kat altına indilerŞişli'de boşaltılan binanın sahibi: Normal yolun 4 kat altına indiler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili açıklama

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Sokaklarda sütyensiz dolaştı! Yorum yağdı

Sokaklarda sütyensiz dolaştı! Yorum yağdı

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.