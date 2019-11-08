Koruma altına alınan sulak alan misafirlerini ağırlıyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum karayolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türü ile ilgi görüyor.

Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya inen göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor. Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, sakarmeke, tepeli pelikan, gri balıkçıl, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

- Koruma altına alındı

Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla Sulak Alanı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından, Tarım ve Orman Bakanlığının oluruyla "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edildiğini hatırlattı.