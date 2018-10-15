Koruma altındaki kuşları avlayan kişiye 7 bin lira ceza

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, koruma altındaki kuşları avlarken yakalanan kişiye, 7 bin 343 liralık para cezası kesildi.
Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Gölyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Gölyazı Mahallesi Şeytan Yaylası mevkisinde korunan hayvan türlerinden şahini avlamak isteyen kişi yakalandı. Arazide yapılan incelemede; canlı 2 atmaca, 3 kumru ve karga ile flamingo ölüsü, ruhsatsız av tüfeği, el dürbünü, kuş göz maskeleri, muhtelif tuzak, ağ ve alet edevat ele geçirildi.
İncelemelerin ardından ismi öğrenilemeyen kişiye, bin 961 liralık idari para cezası ve 5 bin 382 liralık tazminat olmak üzere toplam 7 bin 343 liralık para cezası kesildi. Ele geçirilen canlı hayvanlar ise tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.
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