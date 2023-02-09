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Koruyucu aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu aile başvuru şartları neler? Bakanlık'tan açıklama!

09.02.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, deprem sonrası 'koruyucu aile' açıklamasından sonra, koruyucu ailenin ne demek olduğu araştırılmaya başlandı. Koruyucu aile olabilmek için T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. Peki koruyucu aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu aile başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Koruyucu aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu aile başvuru şartları neler? Bakanlık'tan açıklama!

Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar, neyi nasıl yapacaklarını araştırıyor. Depremde ailesini kaybeden çocuklara koruyucu aile olmak için 25-65 yaş aralığında olmak, Türkiye'de ikamet etmek, düzenli gelir sahibi olmak, en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Peki koruyucu aile nasıl olunur? İşte detaylar...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık, koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden ya da ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini belirtti ve şu ifadeler kullanıldı: "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.

ADAYLADAN BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER NELER?

  • Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
  • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
  • Adli sicil belgesi
  • Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu.


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