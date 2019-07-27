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Koruyucu ailede büyüdü, kendisi de koruyucu aile oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, 5 yaşından beri koruyucu aile yanında büyüyen Mesut Akdağ (25), eşi Tuba Akdağ (25) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurup 1,5 yaşındaki Bahar'ın koruyucu ailesi oldu.

Oğuzhan KILIÇ- Haluk KARAASLAN/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, 5 yaşından beri koruyucu aile yanında büyüyen Mesut Akdağ (25), eşi Tuba Akdağ (25) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurup 1,5 yaşındaki Bahar'ın koruyucu ailesi oldu. Akdağ, "Allah nasip ederse ikinci, üçüncü çocuğu da düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Mesut Akdağ'ın ailesi, kendisini 5 yaşındayken yetiştirme yurduna verdi. Kütahya'da oturan ve çocukları olmayan Seyit Ali ile Emine Varlık çifti Mesut'un koruyucu ailesi oldu. Mesut, 2008 yılında Tuba Akdağ ile tanıştı ve 2017 yılında da evlendi. Ancak, Akdağ çifti sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. Mesut, eşi Tuğba ile konuşup koruyucu aile olmaya karar vererek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruları olumlu sonuçlanan Akdağ çifti 1,5 yaşındaki Bahar'ın koruyucu ailesi oldu.

'İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DA DÜŞÜNÜYORUZ'

Koruyucu aile olmayı önceden beri istediklerini belirten Mesut Akdağ, "Eşimle 2008 yılında tanıştık ve 2017 yılında evlendik. Eşimin ve benim rahatsızlığım nedeniyle çocuğumuzun olamayacağını öğrendik. Zaten evlenmeden önce koruyucu aile olmak için karar almıştık. Beni büyüten Emine annem de bana zamanında bu sevgiyi tattırmıştı Kendim de koruyucu ailede büyüdüm. Oradan bir çocuk almak, ona anne baba olabilmek, bunun sevgisi başka oluyor. Tamam herkesin kendi çocuğu olabilir ama bir koruyucu aile olmak bambaşka bir şey. Biz de Bahar'ın koruyucu ailesi olduk. Allah nasip ederse ikinci, üçüncü çocuğu da düşünüyoruz. Eşim ve çevrem koruyucu aile olma konusunda bana çok destek oldular. Beni büyüten ailem, kardeşim yok diye 3 çocuğa daha koruyucu aile oldu" dedi.

Mesut Akdağ'ın eşi Tuba Akdağ, "Eşim koruyucu aile yanında büyüdüğü için kendisi de koruyucu aile olmak istiyordu. Benim de anne olamama durumum vardı, ben de anne olmayı çok istiyordum. Eşime kendi durumumu söyledim. Sonra ortak bir karar alarak koruyucu aile olduk. Mart ayından bu yana Bahar'ın koruyucu ailesiyiz. Bahar'ı biraz daha büyüttükten sonra bir çocuk daha düşünüyoruz" diye konuştu

'HİÇ KİMSE ÇOCUK SEVGİSİNİ ERTELEMESİN'

Mesut'u büyüten Emine Varlık, "24 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Mesut'un koruyucu ailesi olduk. 19 yıl boyunca birlikte olduk, sonra evlendirdik. Koruyucu aileliğe Mesut ile başladık. Sonra Mesut kardeş isteyince Muhammet, Ahmet ve Efe'nin de koruyucu ailesi olduk. Onların sayesinde anne olabilmek çok güzel bir duygu. Anneliği yaşamak mükemmel bir şey. Herkese öneririm, hiç kimse çocuk sevgisini ertelemesin" dedi.

Baba Seyit Ali Varlık ise, "Mesut ile ilk kez koruyucu aile olduk. Çok güzel bir duygu, hepsini ayrı ayrı candan seviyorum" diye konuştu.

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