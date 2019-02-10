HABER

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Yasemin Çağur, KOSGEB desteğiyle açtığı dikimevi ile aile bütçesine katkı sağlıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Yasemin Çağur, KOSGEB desteğiyle açtığı dikimevi ile aile bütçesine katkı sağlıyor. Özel günler için kadın kıyafetleri diken genç girişimcinin en büyük hedefi ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıtmak.
Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi’nde oturan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Yasemin Çağur, evde oturmaktan sıkılarak aile bütçesine katkıda bulunmak için bir dikimevi açmaya karar verdi. Çağur, KOSGEB’den aldığı destekle iş yerini açtı. Çağur’un diktiği kadın kıyafetleri çevresi tarafından büyük beğeni toplamaya başladı. Daha önce çalıştığı İzmir’den de sipariş almaya başlayan Çağur’un en büyük hedefi, yaptığı giysileri tüm Türkiye’ye sunmak.
Yasemin Çağur, yaklaşık 10 yıl İzmir’de çalıştığını anlatarak, "Evlenince memleketime geri geldim. Aileme maddi destek vermek için bu iş yerini açtım. KOSGEB’in destek verdiğini duydum ve başvurdum. Şu an işimizi yapıyoruz. Burada kadın elbisesi dikiyorum. Ne isterseniz, gömlek, pantolon gibi kıyafetler dikiyorum. İzmir’den gelen akrabalarımız siparişlerini veriyor. Dikip siparişlerini onlara veriyorum" dedi.
Yasemin Çağur’un eşi Cihan Çağur da, eşine destek verdiğini ve çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Cihan Çağur, "Ona çalışmalarında destek veriyorum. KOSGEB’in destek verdiğini duyduk ve başvurduk. Eşimin işleri iyi gidiyor. Mahalledeki kadınlar da elbise dikmek için onun yanına geliyor" diye konuştu.
Elbise diktirmeye gelen mahalle sakinleri, Yasemin Çağur’un çok güzel elbise diktiğini ve sadece kendisine sipariş verdiklerini söylediler.

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak

KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.