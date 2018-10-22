KOSGEB desteğiyle gurme turizmine hizmet ediyor

Projesinin destek almaya hak kazanmasının ardından Kuruoğlu, yaklaşık iki ay önce Korucuk Mahallesi'nde kendisine ait üç katlı evi hem konaklama yapılabilen hem de yöresel ev yemeklerinin tadılabildiği işletmeye dönüştürdü.

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta son yıllarda giderek yaygınlaşan gurme turizmine hizmet vermek isteyen Emine Kuruoğlu, kendisine ait üç katlı evi KOSGEB'den aldığı destekle hem konaklama yapılabilen hem de yöresel ev yemeklerinin tadılabildiği işletmeye dönüştürdü.

Emine Kuruoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek amacıyla Sinop'tan ayrıldığını söyledi.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra değişik kurum ve kuruluşlarda çeşitli görevler yaptığını anlatan Kuruoğlu, babasının vefatının ardından sık sık Sinop'ta yalnız kalan annesini ziyarete geldiğini belirtti.

Sinop'ta bulunduğu dönemde İstanbul'dan tatil için gelen arkadaşının kendisine kentte yapılan yöresel yemeklerin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Kuruoğlu, "O arkadaşım gurme turizmi ile yakından ilgileniyordu. Bu söylem bana motivasyon sağladı." dedi.

- "Amacımız dedelerimizden kalan kültür mirasını dünya insanlarına aktarmak"

KOSGEB'den aldıkları destekle "Tematik Atölye Konaklaması" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Kuruoğlu, şunları kaydetti:

"Sinop, maalesef sadece yaz aylarında turizm hareketliliği olan bir kent. İstiyorum ki memleketimiz her daim gezilebilir olsun. Yazın insanlar buraya zaten akın akın geliyor ama gurme turizmi için sakinlik açısından sonbahar tercih ediliyor. Sinop, bu aylarda muhteşem bir yer oluyor. Biz de bu muhteşemliği misafirlerimizle paylaşmak istedik. Projemizin amacı atalarımız ve dedelerimizden kalan kültür mirasını yöresel ve evrensel değerlerle buluşturup dünya insanlarına aktarmak. Buraya gelen insanları ev tipi konaklamayla ağırlıyoruz. Misafirlerimize yemeklerin yapılış sürecinde de yer vererek farklı bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz.