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Kosova polisi duyurdu! Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi yakalandı

13.09.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova'da yakalandı. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan kişinin, uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı gerekçesiyle arandığı belirtildi.

Kosova polisi duyurdu! Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi yakalandı

Kosova polisinden yapılan açıklamada, “FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi" tarafından ülkenin batısındaki İpek şehrinde görevli diğer güvenlik birimleriyle koordineli olarak şüphelinin konumu tespit edilerek, yakalandığı belirtildi.

KOSOVA POLİSİ AÇIKLADI

“Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından aranan şahsın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karıştığından şüpheleniliyor. Olayla ilgili bu gibi durumlarda uygulanan prosedürlere göre tedbir alınacaktır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kosova polisinin, uluslararası düzeyde polis işbirliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere ülkedeki tüm yasa dışı olayları önleme ve bunlarla mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı. (AA)

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Kosova

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