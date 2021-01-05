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Kosova’da restoranda patlama: 41 yaralı

05.01.2021 19:11 | Son Güncelleme:
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Kosova’da restoranda patlama: 41 yaralı

Kosova’nın güneydoğusunda bir restoranda meydana gelen patlamada 41 kişi yaralandı.Kosova’nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki bir restoranda gaz tüpünün infilak etmesi sonucu patlamada meydana geldi.

Kosova’nın güneydoğusunda bir restoranda meydana gelen patlamada 41 kişi yaralandı.
Kosova’nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki bir restoranda gaz tüpünün infilak etmesi sonucu patlamada meydana geldi. Restoranda müşterilerin olduğu sırada meydana gelen patlama sonucu 41 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 2 çocuğun olduğu bildirildi. Yaralılardan 11’i Priştine Devlet Hastanesine, 30’u ise Ferizovik Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ferizovik Polis Sözcüsü Qazim Reka olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 31 kişinin yaralandığını daha sonra yaralı sayısının 41’e yükseldiğini doğruladı.
Patlama nedeni ile restoranda ve çevrede park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevrede bulunan birçok evin camları kırıldı. Polis, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Kosova’da restoranda patlama: 41 yaralı

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