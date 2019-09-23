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Kos’ta 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası’yla buluşturan, “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, Kos Adası’nda perdelerini açtı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9.

Kos’ta 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası’yla buluşturan, “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, Kos Adası’nda perdelerini açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın Kos (İstanköy) ayağının açılışı bugün Türkiye’nin Rodos Başkonsolosu Atıf Şekercioğlu’nun verdiği muhteşem davetle yapıldı.
Bir hafta boyunca Ege’nin diğer kıyısında sinemaseverler ile buluşacak gösterimler öncesi ise bir resepsiyon düzenlendi. Türkiye’nin Rodos Başkonsolosu Atıf Şekercioğlu tarafından verilen davete Muğla Milletvekili Suat Özcan ve eşi, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, İstanköy Belediyesi’nin başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Güney Ege Bölge Başkanlığı temsilcisi, İstanköy Müslümanları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Cenk Sezgin, Sumru Yavrucak, Birol Güven, Gani Müjde, Gürgen Öz, Özge Gürel ve TESİYAB Başkanı Burhan katıldı.
Yaklaşık yüz kişinin katıldığı davette Türkiye’nin Rodos Başkonsolosu Atıf Şekercioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen açılışta, Muğla Milletvekili Suat Özcan, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ve SİSAY Başkanı Cenk Sezgin konuşma yaptılar.
Atıf Şekercioğlu yaptığı konuşmasında sanat ve kültürün iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek bir platform olduğunu vurguladı. Etkinliğin Kos’ta (İstanköy) gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara, İstanköy Belediye Başkanı Nikitaras’a, Dernek Başkanı Kadri Memiş ve Başkan Yardımcısı Aytül Haydaraki’ye özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ise 20 Eylül’de Bodrum’da düzenlenen açılışa katıldığını belirterek çok sıcak karşılandığını ve misafir edildiğini vurguladı.
9. Bodrum Türk Filmleri Haftası 27 Eylül’de sona erecek. Etkinlikte gösterilecek Türk filmleri, Türk ve Yunan halkını hafta boyunca aynı sinemada bir araya getirecek.

Kos’ta 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

Kos’ta 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

Kos’ta 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı

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