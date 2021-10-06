Kot kumaş sevdalılarının bayılacağı uygun fiyatlı kombin önerileri

Günü gününü tutmayan moda dünyasında, asla demode olmayacağından emin olduğumuz çok az şey vardır. Güzel küçük bir siyah elbise, tam oturan blazer ceket, beyaz tişört ve kot parçalar... Ya gömleğimizde, ya pantolonumuzda hatta çantamızda bile tercih ettiğimiz kot, her tarz kombinlerde kurtarıcımız oluyor. Zaman zaman değişen trendlerin etkisi altında kalsa da, en yalın haliyle gardırobumuzun baş köşesine yerleşen kot parçalar, modanın ortak noktası olmayı başarıyor. Gardırobunuza ölümsüz ve zamansız parçalar katmak istiyorsanız sadece tek tıkla en güzel kot parçalara ulaşabilirsiniz.

Baştan aşağı mavi!

Son dönemlerin en popüler sokak kombinlerinden olan monokrom tarzını kotlara uyarlamaya ne dersiniz? Genellikle siyah ve beyaz gibi nötr renklerde gördüğümüz tek renk giyim tarzını, aynı renk tonlarındaki kot gömlek ve pantolonlarınızla da yakalayabilirsiniz.

Baştan aşağı monokrom kot stilinize en iyi yakışacak pantolon modeli ise kesinlikle İspanyol paçalar. Kot modasının öncü markalarından olan Lee, 70'lerin İspanyol paçalarını modern bir ruh katarak günümüze uyarlıyor.

İsterseniz sneakers ile dilerseniz ise renkli bir stiletto ile tamamlayabileceğiniz kombininizin yıldız parçası bu pantolonu incelemek için tıklayın.

Kot varsa başka bir şeye gerek yok...

Tek bir kot parça, bir moda ikonu olmanıza yetebilir. İhtişamı sadeliğinden gelen kot elbiseler, stil sahibi gözükmeniz için ihtiyacınız olan tek şey. Tek bir adımda şıklığı garantileyen kot elbiseler, şüphesiz her gardırobun en kurtarıcı parçaları.

Sokak modasına yön veren DeFacto, bu tasarımıyla da tüm benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. %100 pamuk dokuma kottan tasarlanan bu elbise, balon kolları ve dik yakalarıyla rahatlık ve şıklığı bir araya getiriyor.

Metal düğme detayları ve kemeriyle spor bir hava katılmış bu parçayı ayrıntılı bir şekilde incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

İçindeki çocuk salopet istiyor!

Hayatımızla ilgili önemli konularda kararsız kaldığımız zaman içimizdeki çocuğu dinleyerek düzlüğe çıkarız. Zor zamanlarımızda hep yanımızda olan içimizdeki çocuğun moda tavsiyelerini de dikkate alma zamanı geldi. Dinleyin, içinizdeki çocuk salopet giymek istiyor. Bizce içinizdeki çocuğu kırmayın.

Genellikle çocuk kıyafeti olarak akıllarda yer eden salopetler, kot kumaşla buluşuyor ve ortaya çabasız şıklığın formülü çıkıyor. Özellikle bahar aylarının vazgeçilmez parçaları olan salopetler, günlük stilinizin yeni yıldızları olacak.

Oversize beyaz crop top ve renkli bez ayakkabılarla çok yakışacağını düşündüğümüz bu kot salopeti buradan inceleyebilirsiniz.

Tulumların önlenemez yükselişi

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Moda dünyasında çok rahatsız trendlere hepimiz şahit olmuşuzdur. Ancak bir parça istediği kadar moda olsun, eğer rahat değilse ömrü kısa oluyor. Neyse ki hem çok konforlu hem de oldukça trend parçalar da var. Bu parçalardan en sevileni ise kesinlikle kot tulumlar. İçimizde süslenme isteği olmadığında bile pratik ve eforsuz şık bir stil sunan kot tulumlar, her gardırobun ihtiyacı.

Sade ve sportif tasarımıyla ilgi çeken bu kot tulumuna bayılacaksınız. İncecik kot kumaşı sayesinde yaz aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu tulumu, içine giyeceğiniz boğazlı bir kazakla kış günlerine de uyarlayabilirsiniz.

Nina Carter'in bu tasarımını incelemek için tıklayın.

Kotlarda bohem esintiler...

Orijinal, ilginç, asi, romantik ve özgür... 60 kuşağının çiçek çocuk ruhundan ilham alan kot gömlekler, bohem stili milenyum çağına taşıyor. Bohem tarzın sanatsal aykırılığını kot kumaşın cool ve vurdumduymaz tavrıyla birleştiren kot gömlekler, modern çizgilerden uzaklaşmadan hippilerin modaya mirasına sahip çıkıyor.

Dark Jeans, kot gömleği ile bu akımda adeta başı çekiyor. Bohem stilde genellikle süet formunda görmeye alışkın olduğumuz püsküller, bu parçada zincir olarak karşımıza çıkıyor.

Gömlek uçlarında da püskül detayları olan kot gömleği incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bildiğiniz tüm takımları unutun!

Takım denince aklınıza ne geliyor? İç bunaltıcı bir kahverengi, artık demode olmuş ince çizgiler, cilde ağırlık veren bir kumaş ve rahatsız bir kalıp. Artık takımlarla ilgili tüm bildiklerinizi unutma vakti geldi çünkü kot kumaşlar, takım kurallarını baştan yazıyor.

Saxen Blues, sıkıcı bildiğimiz takımlara bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Kurumsal hayatta klişeleşmiş ceket-etek kombini yeniden yorumlayan bu tasarım, kot kumaşın da ne kadar şık olabileceğini adeta kanıtlıyor.

Farklı tonlardaki kot kumaşları bir araya getirerek kontrast bir görünüm yaratan kot takımı buradan inceleyebilirsiniz.

Podyumların asi çocuğu...

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Moda da asi tavır denilince aklımıza hep deri ve zımparalı parçalar mı geliyor? Bir daha düşünün çünkü isyankarlığın yeni dili artık kot kumaşlar. Sokak kombinlerinizde bir rock star gibi hissetmek istiyorsanız, cool kot kumaşın asabi kesimlerle bir araya geldiği parçaları tercih edebilirsiniz.

Bahar aylarının en sevilen parçaları kot yelekler, kesinlikle bu stili yansıtan en iyi parçalardan biri. Basic bir tişört ve yırtık kot pantolonla kusursuzca eşleştirebileceğiniz bu tasarımlar, cesur, vahşi ve umursamaz bir görünümün anahtarı.

Mango'nun karakterli kot yeleğine incelemek için tıklayın.

Kot kumaşa feminen dokunuş...

Son dönemlerin en popüler parçaları büstiyerleri, kot kumaş olmadan düşünemezdik. İç giyimde kombin tamamlayıcısı olarak kullandığımız büstiyerler, kombinlerin esas oyuncusu oluyor ve kot kumaşa kendini teslim ediyor. Kot büstiyerler, gelecek yazın en trend görünümü olmaya aday.

Büstiyer modasının kot kumaş olmadan eksik kalacağının farkında olan Holly Lolly, çift renkli kot büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. %100 pamuk kumaştan tasarlanan bu büstiyer, özellikle yaz partilerinin en gözde parçası olacak. Kot şortla tamamlayabileceğiniz bu kombininizi boncuklu takılarla renklendirebilirsiniz.

Feminen duruşun sembolü haline gelen kot büstiyeri buradan inceleyebilirsiniz.

Kotlara biraz renk katın!

Renkli kişiliğinizi ve eğlenceli tarzınızı kot parçalara yansıtmaya ne dersiniz? Rengarenk ve farklı işlemeler "Baştan aşağı mavi olmak bana göre değil" diyen renk tutkunlarının yardımına koşuyor. Tarzınızı yansıtan işlemelerin süslediği kot parçalar ile denim stilinize bambaşka bir hava katabilir, çılgın ruhunuzu kıyafetlerinize yansıtabilirsiniz.

Özellikle kot şortlara çok yakışan işlemeler, çok fazla takıp takıştırmayı sevmediğimiz sıcak yaz günlerinde bile stil sahibi gözükmeyi mümkün kılıyor. Düz basic bir crop ile eşleştirebileceğiniz işlemeli kot şortlarınız sayesinde, kombininize renk ve yaratıcılık katmak için başka bir şeye ihtiyacınız olmayacak.

Vahşi batı elementlerinin buluştuğu işlemeli kot şortu incelemek için tıklayın.

Siyah kotun asaleti

Moda dünyasının zamansız ve ölümsüz unsurları, kot kumaş ve siyah renk asil gardıropların kilit unsuru olmaya geliyor. Zihinlerimizde mavi renk ile bütünleşen kotlar, siyahın egemenliği altında adeta bir zarafet timsali. Sokak modasını asaletiyle büyülemek isteyenlerin tek tercihi olan siyah kotlara bir şans verin.

Oversize siyah kot ceketin ve yüksek bel düz paça siyah kot pantolonun eşleştiği bu kombin, siyah kotun gücünü hepimize gösteriyor. Beyaz topuklu ve crop topla tamamlanan siyah kot parçalarla her tarz ortamda göz alıcı gözükebilirsiniz.

Kot ceketi incelemek için tıklayabilirsiniz.

