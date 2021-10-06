KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kot kumaş sevdalılarının bayılacağı uygun fiyatlı kombin önerileri

Kot kumaş sevdalılarının bayılacağı uygun fiyatlı kombin önerileri

05.10.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlarca yıl önce sağlamlığı ve pratik kullanımı sebebiyle işçi elbisesi olarak tasarlanan kot kumaşın, bir moda efsanesine dönüşeceğini kim bilebilirdi ki? Cool tavırları, basit ama güçlü karakterleri ve benzersiz konforuyla kot parçalar, şüphesiz her gardırobun baş tacı. Hem günlük kombinlerimizi seçerken hem de şık bir yemeğe giderken elimizi ilk attığımız kıyafetler onlar oluyor. "Ne şıklığımdan ne de rahatlığımdan vazgeçerim" diyen kot kumaş sevdalılarının bayılacağı uygun fiyatlı kombin öne

Kot kumaş sevdalılarının bayılacağı uygun fiyatlı kombin önerileri

Günü gününü tutmayan moda dünyasında, asla demode olmayacağından emin olduğumuz çok az şey vardır. Güzel küçük bir siyah elbise, tam oturan blazer ceket, beyaz tişört ve kot parçalar... Ya gömleğimizde, ya pantolonumuzda hatta çantamızda bile tercih ettiğimiz kot, her tarz kombinlerde kurtarıcımız oluyor. Zaman zaman değişen trendlerin etkisi altında kalsa da, en yalın haliyle gardırobumuzun baş köşesine yerleşen kot parçalar, modanın ortak noktası olmayı başarıyor. Gardırobunuza ölümsüz ve zamansız parçalar katmak istiyorsanız sadece tek tıkla en güzel kot parçalara ulaşabilirsiniz.

  1. Baştan aşağı mavi!

    1 81fclr0rd8l-sl1500

Son dönemlerin en popüler sokak kombinlerinden olan monokrom tarzını kotlara uyarlamaya ne dersiniz? Genellikle siyah ve beyaz gibi nötr renklerde gördüğümüz tek renk giyim tarzını, aynı renk tonlarındaki kot gömlek ve pantolonlarınızla da yakalayabilirsiniz.

Baştan aşağı monokrom kot stilinize en iyi yakışacak pantolon modeli ise kesinlikle İspanyol paçalar. Kot modasının öncü markalarından olan Lee, 70'lerin İspanyol paçalarını modern bir ruh katarak günümüze uyarlıyor.

İsterseniz sneakers ile dilerseniz ise renkli bir stiletto ile tamamlayabileceğiniz kombininizin yıldız parçası bu pantolonu incelemek için tıklayın.

  1. Kot varsa başka bir şeye gerek yok...

    2 11273777840178

Tek bir kot parça, bir moda ikonu olmanıza yetebilir. İhtişamı sadeliğinden gelen kot elbiseler, stil sahibi gözükmeniz için ihtiyacınız olan tek şey. Tek bir adımda şıklığı garantileyen kot elbiseler, şüphesiz her gardırobun en kurtarıcı parçaları.

Sokak modasına yön veren DeFacto, bu tasarımıyla da tüm benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. %100 pamuk dokuma kottan tasarlanan bu elbise, balon kolları ve dik yakalarıyla rahatlık ve şıklığı bir araya getiriyor.

Metal düğme detayları ve kemeriyle spor bir hava katılmış bu parçayı ayrıntılı bir şekilde incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

  1. İçindeki çocuk salopet istiyor!

    3 2-org-zoom-1

Hayatımızla ilgili önemli konularda kararsız kaldığımız zaman içimizdeki çocuğu dinleyerek düzlüğe çıkarız. Zor zamanlarımızda hep yanımızda olan içimizdeki çocuğun moda tavsiyelerini de dikkate alma zamanı geldi. Dinleyin, içinizdeki çocuk salopet giymek istiyor. Bizce içinizdeki çocuğu kırmayın.

Genellikle çocuk kıyafeti olarak akıllarda yer eden salopetler, kot kumaşla buluşuyor ve ortaya çabasız şıklığın formülü çıkıyor. Özellikle bahar aylarının vazgeçilmez parçaları olan salopetler, günlük stilinizin yeni yıldızları olacak.

Oversize beyaz crop top ve renkli bez ayakkabılarla çok yakışacağını düşündüğümüz bu kot salopeti buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Tulumların önlenemez yükselişi

    4 ekran-goeruntusu-1141

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Moda dünyasında çok rahatsız trendlere hepimiz şahit olmuşuzdur. Ancak bir parça istediği kadar moda olsun, eğer rahat değilse ömrü kısa oluyor. Neyse ki hem çok konforlu hem de oldukça trend parçalar da var. Bu parçalardan en sevileni ise kesinlikle kot tulumlar. İçimizde süslenme isteği olmadığında bile pratik ve eforsuz şık bir stil sunan kot tulumlar, her gardırobun ihtiyacı.

Sade ve sportif tasarımıyla ilgi çeken bu kot tulumuna bayılacaksınız. İncecik kot kumaşı sayesinde yaz aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu tulumu, içine giyeceğiniz boğazlı bir kazakla kış günlerine de uyarlayabilirsiniz.

Nina Carter'in bu tasarımını incelemek için tıklayın.

  1. Kotlarda bohem esintiler...

    5 06-4

Orijinal, ilginç, asi, romantik ve özgür... 60 kuşağının çiçek çocuk ruhundan ilham alan kot gömlekler, bohem stili milenyum çağına taşıyor. Bohem tarzın sanatsal aykırılığını kot kumaşın cool ve vurdumduymaz tavrıyla birleştiren kot gömlekler, modern çizgilerden uzaklaşmadan hippilerin modaya mirasına sahip çıkıyor.

Dark Jeans, kot gömleği ile bu akımda adeta başı çekiyor. Bohem stilde genellikle süet formunda görmeye alışkın olduğumuz püsküller, bu parçada zincir olarak karşımıza çıkıyor.

Gömlek uçlarında da püskül detayları olan kot gömleği incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

  1. Bildiğiniz tüm takımları unutun!

    6 3-org-zoom

Takım denince aklınıza ne geliyor? İç bunaltıcı bir kahverengi, artık demode olmuş ince çizgiler, cilde ağırlık veren bir kumaş ve rahatsız bir kalıp. Artık takımlarla ilgili tüm bildiklerinizi unutma vakti geldi çünkü kot kumaşlar, takım kurallarını baştan yazıyor.

Saxen Blues, sıkıcı bildiğimiz takımlara bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Kurumsal hayatta klişeleşmiş ceket-etek kombini yeniden yorumlayan bu tasarım, kot kumaşın da ne kadar şık olabileceğini adeta kanıtlıyor.

Farklı tonlardaki kot kumaşları bir araya getirerek kontrast bir görünüm yaratan kot takımı buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Podyumların asi çocuğu...

    7 1-org-zoom

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Moda da asi tavır denilince aklımıza hep deri ve zımparalı parçalar mı geliyor? Bir daha düşünün çünkü isyankarlığın yeni dili artık kot kumaşlar. Sokak kombinlerinizde bir rock star gibi hissetmek istiyorsanız, cool kot kumaşın asabi kesimlerle bir araya geldiği parçaları tercih edebilirsiniz.

Bahar aylarının en sevilen parçaları kot yelekler, kesinlikle bu stili yansıtan en iyi parçalardan biri. Basic bir tişört ve yırtık kot pantolonla kusursuzca eşleştirebileceğiniz bu tasarımlar, cesur, vahşi ve umursamaz bir görünümün anahtarı.

Mango'nun karakterli kot yeleğine incelemek için tıklayın.

  1. Kot kumaşa feminen dokunuş...

    8 1-org-zoom-1

Son dönemlerin en popüler parçaları büstiyerleri, kot kumaş olmadan düşünemezdik. İç giyimde kombin tamamlayıcısı olarak kullandığımız büstiyerler, kombinlerin esas oyuncusu oluyor ve kot kumaşa kendini teslim ediyor. Kot büstiyerler, gelecek yazın en trend görünümü olmaya aday.

Büstiyer modasının kot kumaş olmadan eksik kalacağının farkında olan Holly Lolly, çift renkli kot büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. %100 pamuk kumaştan tasarlanan bu büstiyer, özellikle yaz partilerinin en gözde parçası olacak. Kot şortla tamamlayabileceğiniz bu kombininizi boncuklu takılarla renklendirebilirsiniz.

Feminen duruşun sembolü haline gelen kot büstiyeri buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Kotlara biraz renk katın!

    9 81ccbpikovl-sl1500

Renkli kişiliğinizi ve eğlenceli tarzınızı kot parçalara yansıtmaya ne dersiniz? Rengarenk ve farklı işlemeler "Baştan aşağı mavi olmak bana göre değil" diyen renk tutkunlarının yardımına koşuyor. Tarzınızı yansıtan işlemelerin süslediği kot parçalar ile denim stilinize bambaşka bir hava katabilir, çılgın ruhunuzu kıyafetlerinize yansıtabilirsiniz.

Özellikle kot şortlara çok yakışan işlemeler, çok fazla takıp takıştırmayı sevmediğimiz sıcak yaz günlerinde bile stil sahibi gözükmeyi mümkün kılıyor. Düz basic bir crop ile eşleştirebileceğiniz işlemeli kot şortlarınız sayesinde, kombininize renk ve yaratıcılık katmak için başka bir şeye ihtiyacınız olmayacak.

Vahşi batı elementlerinin buluştuğu işlemeli kot şortu incelemek için tıklayın.

  1. Siyah kotun asaleti

    10 img56
    Moda dünyasının zamansız ve ölümsüz unsurları, kot kumaş ve siyah renk asil gardıropların kilit unsuru olmaya geliyor. Zihinlerimizde mavi renk ile bütünleşen kotlar, siyahın egemenliği altında adeta bir zarafet timsali. Sokak modasını asaletiyle büyülemek isteyenlerin tek tercihi olan siyah kotlara bir şans verin.

Oversize siyah kot ceketin ve yüksek bel düz paça siyah kot pantolonun eşleştiği bu kombin, siyah kotun gücünü hepimize gösteriyor. Beyaz topuklu ve crop topla tamamlanan siyah kot parçalarla her tarz ortamda göz alıcı gözükebilirsiniz.

Kot ceketi incelemek için tıklayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
İzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yediİzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yedi
Kuruyan rimelin ömrünü uzatıyorKuruyan rimelin ömrünü uzatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İşbirliği İçerikleri

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Dev ekran televizyonlarla lig maçlarını oturma odanıza taşıyın

Dev ekran televizyonlarla lig maçlarını oturma odanıza taşıyın

Şık bir kalem ve güzel bir yazıyla herkesi büyülemeye hazır mısınız?

Şık bir kalem ve güzel bir yazıyla herkesi büyülemeye hazır mısınız?

Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyenler bu şapkalar tam sizlik!

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyenler bu şapkalar tam sizlik!

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

İyi ki almışım diyeceğiniz yazıcılarda büyük indirim

İyi ki almışım diyeceğiniz yazıcılarda büyük indirim

Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı termoslarda büyük indirim

Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı termoslarda büyük indirim

Bu arıtma su cihazları ezberleri bozacak!

Bu arıtma su cihazları ezberleri bozacak!

Bu ekipmanlardan sonra Starbucks'a ihtiyacınız kalmayacak!

Bu ekipmanlardan sonra Starbucks'a ihtiyacınız kalmayacak!

Bakımlı el ve ayaklar için bu ürünleri kaçırmak istemeyeceksiniz

Bakımlı el ve ayaklar için bu ürünleri kaçırmak istemeyeceksiniz

Benzer En Yeniler İçerikleri

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Diğer Haberler

Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

Hangover tarzını sevenlere...

"Cool"luktan kırılmak isteyenler için zamansız biker ceket modelleri

"Cool"luktan kırılmak isteyenler için zamansız biker ceket modelleri

Doğal ve ışıltılı etki bırakan en iyi BB krem çeşitleri

Pürüzsüz bir görünümün sırrı!

Hollywood’un ilk platin saçlı güzeliydi! Jean Harlow’un yıllara meydan okuyan güzellik tüyosu şaşırtıyor

Yıllara meydan okuyan güzellik tüyosu! Sıcak zeytinyağını...

Kupkuru ciltlere hayat vererek yumuşacık yapan vücut nemlendiricileri/losyonlar

Kuru ciltlerin can dostu nemlendiriciler

Üzerinizde servet taşıyormuşsunuz izlenimi yaratacak altın renkli aksesuarlar

Zengin gösteren aksesuarlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.