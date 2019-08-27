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Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:19 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abay Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü koku geldiğini hisseden vatandaşlar, yaptıkları incelemede duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi.

Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

"10 GÜNDÜR KÖTÜ KOKU GELİYORDU"

Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, “Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. 10 gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi.

(İHA)

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Zeytinburnu ölü bulundu

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