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  4. Kötü kokular sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı! En az 4 gün önce hayatını kaybetmiş

Kötü kokular sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı! En az 4 gün önce hayatını kaybetmiş

02.11.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü koku ihbarına gelen polis, bir iş hanındaki inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kalan Ali Yılmaz'ın (58) cansız bedeniyle karşılaştı. Kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın, yapılan ilk incelemede 4 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kötü kokular sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı! En az 4 gün önce hayatını kaybetmiş

İlçeye bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Hamdi Bey İşhanı'ndaki bir iş inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kaldığı öğrenilen Ali Yılmaz'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

KÖTÜ KOKULAR SONRASI İHBARDA BULUNDULAR

Ofisin yanında bulunan diğer iş yeri çalışanları da kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında ofise gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri yerde Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

EN AZ 4 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

En az 4 gün önce öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi. (DHA)

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Denizli
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