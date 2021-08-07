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Antalya'da şüpheli ölüm! Anne ve kızı evde ölü bulundu

07.08.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da polisin ihbar üzerine gittiği evde anne ve kızın cansız bedeni bulundu.

Antalya'da şüpheli ölüm! Anne ve kızı evde ölü bulundu

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Annesinden ve kardeşinden haber alamayan kız kardeş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2. kattaki evin penceresinden giren polis hareketsiz halde 80 yaşlarındaki anne Müşerref Seder ve 30 yaşlarındaki kızı Semra Pişkin ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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