Kötü kokular üzerine fark edildi! Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu, bacak ve boyun kısımlarında...

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, dere kenarındaki kötü koku üzerine çevreyi incelemeye başladı. Dere kenarında yürümeye devam eden vatandaşlar, kadın cesediyle karşılaştı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polisin yaptığı incelemede, 4-5 günlük olduğu tahmin edilen cesedin bacak ve boyun kısımlarında yaraların olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kadının ölüm nedeni ve kimliği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: DHA

