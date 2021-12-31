Kova burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında kova burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 kova burcu yorumunu hazırladık. İşte kova burcu 2022 yıllık burç yorumu...

KOVA BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 OCAK-19 ŞUBAT)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinde iç dünyanıza dönebilir, kendi alanınıza çekilme, dinlenme ihtiyacını zaman zaman hissedebilirsiniz. Yalnızlık hissi artabilir veya yalnız kalma isteğini duyabilirsiniz. Finansal anlamda geleceğe dair kaygılar duyabilir ve finansal konularda güvende olma ihtiyacınız artabilir. Bu retro döneminde bazı ilişkileriniz sizin kontrolünüz dışında ilerleyebilir. Uzayan eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Davalarınızda gecikme ve ertelemeler olabilir.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca finansal konularda şansınız ve hayatınızdaki bereket artabilir. Kazançlarınızı arttırmak, yüklü satın alımlar yapmak isteyecek, kendinize yeni finansal hedefler koyacaksınız. Finansal konularda başarı elde etmek istediğiniz için iş ve sorumluluklarınıza daha fazla emek verebilir, kendinizi bilgi birikim ve deneyim açısından geliştirebilirsiniz. Bazı Kovalar için bu dönemde iş yeri açma, iş yerini taşıma, şubeler ve mevcut şubeyi yenileme, tadilat gibi konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda çalışanlarınızla ilgili düzenlemeler olacaktır. Bu dönemde işinde profesyonel olan insanlarla çalışmak sizin de işlerinizi ilerletebilir ve kazandırabilir.

YENİ EĞİTİM HAYATINA İŞARET EDİYOR

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle sosyal çevreniz büyüyebilir, genişleyebilir. Yeni eğitimlere başlayabilir, eğitimler ve kurslar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında yenilikler gündeme gelebilir. Aileye yeni üyeler katılabilir. Aynı zamanda iş hayatınızla ilgili alanlarda yepyeni olan bir durum karşınıza gelecektir. Hiç yapmadığınız bir işe başlayabilir, ilk defa iş hayatına katılabilir, ilk defa girdiğiniz sınavları kazanabilirsiniz. Sağlığınız için baş bölgesiyle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmeli, yüzünüze kullanacağınız ürünlerde daha titiz ve seçici olun.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızdaki uzun yıllardır var olan düzen ve alışkanlıklar aniden kırılacak ve hayatınızın temel taşlarıyla ilgili alanlarda bitişler ve başlangıçlar karşınıza gelecektir. Konfor alanınıza hapsolduğunuz, bu sebeple yerinizde saydığınız alanlarda değişim kaçınılmaz olacaktır. Hayatınızda huzurlu, güvenli fakat yeni bir düzen kurmanız gerekecek. Huzurunuzu kaçıran insanlarla, ortamlarla ilişkilerinizde net kopuşlar olabilir. Bu dönemde özellikle aynı evi paylaştığınız insanlarla ilişkileriniz daha hassas olacaktır. Eşiniz veya ebeveynleriniz, ev arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha bilinçli hareket etmelisiniz.

AŞK HAYATINDA FİKİR AYRILIKLARI YAŞANACAK

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde aşk ilişkilerinizde kısa süreli fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yalnızlar, bu dönemde akıl ve zekaya, aynı dili konuşabilmeye daha çok önem verecektir. Nitekim bu noktada beklentilerinizi karşılayan kişilerle karşılaşabilir veya buna göre seçimler yapabilirsiniz. Çoğunlukla pek çok Kova için bu dönem iki farklı seçenek, iki farklı yol veya iki farklı kişiden bahsedecektir. Çocuklarla ilişkilerde empati kurmak, esnek olmak, çocuklarınızın fikirlerine zaman zaman uyum sağlayabilmek önemli olacaktır.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu aylarda Nisan-Mayıs aylarında gündeme gelen konularınızla ilgili tamamlanma ve sonuçlanmalar olabilir. Aniden gelişen bir taşınma planı içerisine girebilirsiniz. Mevcut evinizden ayrılabilirsiniz. Ev üyelerinden biri evden ayrılabilir. Bazı Boğalar için bu dönem evlilik ve ayrılık gibi konuları gündeme getirecektir. Evlilik kararıyla taşınma konusu ortaya çıkabileceği gibi ayrılık kararıyla da bu durum gerçekleşebilir. İlişkilerinizin sağlamlığını test edecek, sağlıklı ilişkileri sağlamlaştıracak bir dönem olacaktır.

İKİLİ İLİŞKİLERDE BELİRSİZLİK ARTACAK

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili yenileme, tadilat, arızalanmalar gibi durumları getirebilir. Hızlıca karar verilen, kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilişkilerinizde arkadaşlık ilişkisi, anlayış ve destek önem kazanabilir. Fakat zaman zaman yaşanan fikir ayrılıkları olabilir. Aşk ilişkilerinizde bir ileri iki geri durumlar, duygularınızla ilgili netleşmekte zorlanma, mevcut duygunuzun peşinden gitme ve arkasında durma konusunda emin olamama gibi durumlar olabilir. Bu retro aşk evinizde olacağı için eski aşklar, eski ilişkiler de gündeme gelebilir.

