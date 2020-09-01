Kova burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Kova Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay 6 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Hızlı fikir değişimlerini getirecek, yaşamı ve hayatı; geleceği daha çok sorgulayacağınız bir süreç başlıyor olacak. İdeallerinizi ve hayallerinizi hayata geçirmeye odaklanabilir, kendinize güvendiğinizde başarı elde edebilirsiniz.
9 Eylülde Marsın retro hareketine başlayışı daha hızlı karar ve fikir değiştireceğinize, alıngan ve hassas olabileceğinize işaret ediyor. Süreç içinde anlık kararlar alma, aniden tepki gösterme eğiliminde olabilir; normal şartlara göre daha hızlı öfkelenebilir veya açık sözlü olabilirsiniz. Bu dönemde pişman olacağınız sözleri sarf etmekten kaçınmalısınız. Tahammülsüzlük ve sinirlilik hali en çok size zarar verecektir. Nitekim beraberinde baş ağrıları, bedenle ilgili hassasiyetler gündeme gelebilir.
Yolculuk planlarında değişiklik yapabilir, ani seyahatlere çıkabilirsiniz. Aynı zamanda trafikte ve seyahatlerde daha titiz olmalısınız. Kazalar, aksaklık ve gecikmeler olabilir. Bu retro süreci boyunca uzun vadeli sözler vermekten kaçının. Yerine getiremeyeceğiniz sözler verebilirsiniz.
Algılarınızın daha açık olacağı süreç içinde hisleriniz ve tahminleriniz çok daha doğru çalışabilir. Zihin daha karmaşık çalışırken, sezgiler daha güçlü çalışacak. Yalnızlar geçmişin enerjisini çok daha yoğun hissediyor olacak. Geçmişe özlem ve merak duyabilir, geçmişteki kişilerle bir araya gelebilirsiniz.
6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçerek her türlü ilişkileri ön plana taşıyacak. Yeni ilişki fırsatları bu transitle ortaya çıkarken, bir yandan geçmişteki kişiler gündeminizde olabilir. Haliyle kararsızlıklar da beraberinde gelebilir.
17 Eylülde gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle, bu tarih civarında ani bir ilişki başlangıcı veya süregelen ilişkide ani bir bitiş yaşanabilir. Bazı Kovalar ilişkilerindeki gerilimi aile ilişkilerinde görebilir. Geçici etkilerin olduğu bu dönemde, şartları zorlamamalı, oluşan gerilimler anlık ise geçici olduğunu bilmeli.
Astrolog Merve Rençber
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