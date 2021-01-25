KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Kova burcuna hediye seçimi... 22 Ocak -19 Şubat Kova burcu olanlara ne hediye alınır? Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

Kova burcuna hediye seçimi... 22 Ocak -19 Şubat Kova burcu olanlara ne hediye alınır? Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

fadoncu fadoncu 25.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kova burcuna hediye seçimi... 22 Ocak -19 Şubat Kova burcu olanlara ne hediye alınır? Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

22 Ocak -19 Şubat tarihleri arasında doğanlar kova burcudur. Hayatınızda yer alan kova burçları oldukça eğlenceli, renkli, ciddi ve yeteneklidir. Dışarıdan soğuk görünen kova burcunun içinde oldukça farklı bir yaşam hayali vardır. Geleneksel yapısı ile ters düşen modern görünümü ile bilinen kova burçları oldukça özgür ruhlulardır. Kova burcu kullanabileceği her hediyeyi sever. Peki Kova burcu olanlara ne hediye alınır? Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

Kova burçları hayatlarının her anını özgürlüğü ve kişisel gelişimi için yaşasalar da özel anlara oldukça çok değer verirler. Doğaya, mistik konulara ve spora titizlikle yaklaşan ve ince eleyip sık dokuyan Kova burçları ilişkilerine kolay kolay başlayamaz.
Sürekli mesafeli tavırlarıyla bilinen Kovalar, çok sevdikleri kişilere karşı oldukça samimidirler. Kovaların yanında vakit geçirmek oldukça eğlencelidir. Kovalar mutlu olmayı ve mutlu etmeyi severler. Yakın arkadaşlarına hediye seçerken de oldukça titiz davranırlar. Aynı şeyi kendileri için de beklerler. 21 Ocak - 19 Şubat tarihlerinde doğan Kova burcuna ne hediye alınır merak ediyorsanız haberimizde derledik. Peki Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? İşte oldukça kararlı ve ciddi yapısı olan Kova burçlarına ne hediye alınır detaylarıyla haberimizde...

KOVA BURÇLARI NASIL HEDİYELERDEN HOŞLANIR?

Eğer yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz Kova burcu ise Kova burcuna ne hediye alınır sizinde araştırdığınız bir konudur. Oldukça eğlenceli ve zeki kişilikleri ile bilinen Kova burçlarının hoşlandığı hediyeler genelde kullanabilecekleri hediyelerdir. Örneğin, astolojiye merak duyan Kova kadınına bir astroloji el kitabı almak onu mutlu eder. Özgürlüğüne düşkün Kovalar, gittikleri yerde yaratıcılıkları ile de göz doldururken fotoğraf da çeker. Ona ihtiyacı olan fotoğraf makinesini de alabilirsiniz. Eğer fotoğraf makinesi varsa bir albüm de onu mutlu eder. Kıyafetlerine, giyimine oldukça özen gösteren Kova kadınları pahalı hediyeleri çok sever. Marka kıyafetler alırsanız oldukça mutlu olacaklardır. Kova erkekleri de kadınları gibi marka hediyeler almaya bayılırlar.

KOVALARA NASIL HEDİYE ALINIR?

Eğer Kova burcu sevgiliniz varsa Kova burcu kadınına nasıl hediye alınır araştırıyorsanız ona sakın bir demet çiçekle gitmeyin. Maddiyatı seven Kovalar, vazoda kuruyan çiçeklerden ya da su isteyen bitkilerden çok ihtiyaçlarının karşılanmasından daha çok hoşlanır. Ona almak istediği güzel bir elbise alabilirsiniz. Renkli ve oldukça şık olan kova burcu kadınları, kırmızıyı çok severler. Bir çoğu eğlence sektöründe yer alan bu kadınlar günlük kullanacağı seyahat ajandası, uçak bileti, plan ajandası, yeni yıl takvimi gibi hediyelere bayılırlar. Kova burcu erkeğine nasıl hediye alınır araştıran kadınlara, Kovaların pahalı hediyelere daha çok zaafı olduğunu belirtelim. Sevdikleri için gözlerini kırpmadan harcama yapan Kova erkekleri kendileri için de pahalı alışveriş yapılmasını beklerler. Takım elbiseleri için uyumlu kravat ve gömlekler onları mutlu edebilir. Kova erkekler günlük yaşamda da çok şık oldukları için spor kıyafetlerini de seçerken özenle alırlar. Kova erkeklerine hediye almak için kullandığı giysilerin rengine ve markalarına dikkat etmenizi öneririz. Kovaların kadınları da erkekleri de bir kıyafeti uzun yıllar kullanmayı tercih ederler.

KOVA ERKEĞİNE HEDİYE ÖNERİLERİ

Kova burcu erkeğine yeni bir bilgisayar oyunu, yazılımı veya bilgisayarı için speaker alınabilir.. Yıldızları gözlemesi için teleskop ya da bilim kurgu film video kaset hediye edilebilir. Bilim kurgu ya da yeni çağın sosyal eğilimlerini konu alan kitaplar alabilirsiniz. Yıldız haritası çıkartılabilir.

KOVA KADININA HEDİYE ÖNERİLERİ

Rengarenk giyinmeyi seven Kova kadınına giysi alacaksanız son moda olanlarını hatta pahalı olanlarını alabilirsiniz. Kova kadınının sevdiği renkler çivit mavisi, fuşya, kurşuni gridir, bu renklerde bir hediye seçebilirsiniz. Ya da keyfine düşkün kovalara bir güzellik salonunda masaj hediye edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Bu hafta burçları neler bekliyor?Bu hafta burçları neler bekliyor?
Adet gecikmesi nedir? Adet gecikmesinin nedenleri neler?Adet gecikmesi nedir? Adet gecikmesinin nedenleri neler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu kadar etkili

Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu kadar etkili

Sivilceyi kökünden kurutan yağ! Bakterilerle savaşmakla kalmıyor...

Sivilceyi kökünden kurutan yağ! Bakterilerle savaşmakla kalmıyor...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Diğer Haberler

25-31 Ocak 2021 haftalık burç yorumları... Aslan burcundaki dolunay burçları nasıl etkileyecek?

Bu hafta burçları neler bekliyor?

25 Ocak'ta doğanların burç özellikleri... 25 Ocak hangi burç? 25 Ocak'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

25 Ocak'ta doğanların burç özellikleri

Eski defterler açılıyor... 25 Ocak 2021 Pazartesi günlük ve yıllık burç yorumları! 2021'de burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

24 Ocak'ta doğanların burç özellikleri... 24 Ocak hangi burç? 24 Ocak'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

24 Ocak'ta doğanların burç özellikleri

Geçmiş gün yüzüne çıkıyor... 24 Ocak 2021 Pazar günlük ve yıllık burç yorumları! 2021'de burçları neler bekliyor?

24 Ocak 2021 Pazar günlük burç yorumları

Venüs ile Neptün arasında etkileşim... 23 Ocak 2021 Cumartesi günlük ve yıllık burç yorumları! 2021'de burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.