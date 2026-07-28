Kova Dolunayı bu 4 burcun hayatını değiştirecek! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kova burcunda gerçekleşen dolunay, astroloji tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Değişim, özgürleşme ve beklenmedik gelişmelerin simgesi olarak yorumlanan bu gökyüzü olayı, bazı burçlar için önemli dönüm noktalarını beraberinde getirebilir.

Özellikle Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının aşk, kariyer ve aile yaşamında yeni bir dönemin kapılarının aralanabileceği belirtilirken, alınacak kararların uzun vadeli etkiler yaratabileceği ifade edildi.

KOVA: HAYATINIZIN KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIYORSUNUZ

Kova burçları için bu dolunay adeta kişisel bir yeniden doğuş anlamına geliyor. Uzun süredir ertelenen kararlar artık kaçınılmaz hale gelirken, hem özel yaşamda hem de kariyerde önemli dönüm noktaları yaşanabilir. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişebilir, cesur adımlar atarak yeni başlangıçlara yönelebilirsiniz.

ASLAN: İLİŞKİLERDE BÜYÜK YÜZLEŞMELER KAPIDA

Dolunay, Aslan burçlarının özellikle ikili ilişkilerini mercek altına alıyor. Sağlam temellere dayanan ilişkiler güçlenirken, yıpranmış bağlar sona erebilir. Ortaklıklar, evlilikler ve duygusal ilişkilerde net kararlar alınması mümkün. Dengeyi koruyanlar ise yeni bir döneme daha güçlü girebilir.

BOĞA: KARİYERİNİZDE BEKLENMEDİK FIRSATLAR DOĞABİLİR

Boğa burçları için iş hayatı ve hedefler ön plana çıkıyor. Uzun süredir emek verdiğiniz projelerin karşılığını alabilir, yeni bir teklif ya da terfi gündeme gelebilir. Bazıları için ise mevcut düzeni geride bırakıp farklı bir kariyer yoluna yönelme zamanı olabilir.

AKREP: EV VE AİLE DÜZENİNDE DEĞİŞİM ZAMANI

Akrep burçları, dolunayın etkisini ailevi konular ve yaşam alanlarında hissedebilir. Taşınma, ev değişikliği, aile içi önemli kararlar ya da geçmişten gelen meselelerin çözüme kavuşması mümkün görünüyor. Bu süreç, duygusal anlamda da büyük bir yükten kurtulmayı sağlayabilir.