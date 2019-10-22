Kovan, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - "Kovan", Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi iş birliğinde düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında, Atlas Sinemasında gerçekleştirilen gösterim öncesinde filmin oyuncuları ve ekibi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Oyuncu Meryem Uzerli, Kovan filminin Karadeniz'in daha önce hiçbir film ekibinin çekim yapmadığı yerlerinde, doğanın içinde çekildiğini belirterek, "Orada çok uzun zaman geçirdik. Hep doğaya yakın olduk. Zaten bizim hikayemiz de doğayla ilgili." diye konuştu.

Filmin çekimlerine, hikayesine ve oynadığı karaktere ilişkin bilgi veren Uzerli, yönetmen Eylem Kaftan'a teşekkür ederek, "Beni kabul etti ve bana bu güzel senaryonun bir parçası olma şansı verdi." dedi.

- "Arıların, vahşi hayatın içinde çekim yaptık"

Yönetmen Eylem Kaftan, çekimlerin çok zorlu koşullar altında gerçekleştirildiğini belirterek, "İki bin metrenin üstünde, yağmurda, çamurda, yürümenin bile zor olduğu bir coğrafyada 50 kişilik ekiple, yolun olmadığı yerde yol açarak, kamyonları getirerek, arıların, vahşi hayatın içinde çekim yaptık." şeklinde konuştu.