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  4. Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 00:52 | Son Güncelleme

İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.

Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. dedi.

11 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük ölçüde iyileştiğini ancak hala koku ve tat duyularının geri gelmediğini ifade etmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Utah Jazz forması giyen NBA oyuncusu Rudy Gobert, Twitter hesabından, "Koku ve tat kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Son 4 gündür hiçbir şey koklayamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" diye sormuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 koronavirüs Tat koku

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