Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmenler, öğrencileri için okulun bahçesinde kendi elleriyle basketbol ve voleybol sahaları ile oyun alanları hazırladı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaktaki Yanaloba İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim öğretime geçen yıl başlandı. İdareciler ve öğretmenler, yeni okul binasındaki eksiklikleri tamamlamak ve öğrenciler için çeşitli sosyal alanlar oluşturabilmek amacıyla harekete geçti.

İlk olarak kendi imkanlarıyla bazı ihtiyaçları gideren öğretmenler, çeşitli kurumlar ve velilerden de destek alarak okul bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları ile oyun alanları oluşturdu. Eğitimciler, bahçeye kameriye de kurdu.

Okul Müdürü Mahmut Ceylaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin de desteğiyle kurumun eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Okulu hem fiziki anlamda hem de eğitim açısından ileri düzeye getirmek istediklerini vurgulayan Ceylaner, "Amacımız elimizden geldiği kadar öğrencilerimize iyi bir eğitim verip onlara güzel ortamlar sunmak." diye konuştu.