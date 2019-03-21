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Köy olunca sandığı boykot eden Kuşulular, sonunda başkanını seçecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 19:44 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, seçim heyecanı yaşanıyor.  'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyerek sandığı boykot eden Kuşulular, 4 adayın yarıştığı yerel seçimde bu kez başkanını seçecek.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, seçim heyecanı yaşanıyor. 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyerek sandığı boykot eden Kuşulular, 4 adayın yarıştığı yerel seçimde bu kez başkanını seçecek.

Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılında, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak nüfuslarının 2 binden fazla olduğunu belirten, 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa oylamasında uzun bir aradan sonra sandık boykotunu sonlandıran Kuşulular, oy kullandı.

KENTTE SEÇİM HEYECANI

Kaymakam Halim'in kayyum belediye başkanı olarak görev yaptığı beldenin sakinleri, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde bu kez yöneticisini seçecek. Seçim heyecanı yaşayan 1849 seçmen, 7 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart'taki yerel seçimlere AK Parti'den Feridun Aktay, MHP'den Murat Güntaş, Saadet Partisi'nden Sayim Altın ile Bağımsız Türkiye Partisi'nden Halil Baş belediye başkanlığı için yarışacak.

Belde sakinlerinden Halil Akkuş (35), "2014 yılından beri sandığa gitmedik. Belde ve belediyelik hakkımızın geri verilmesiyle birlikte 31 Mart'taki başkanlık ve muhtarlık seçimlerine katılacağız. Bize belediyelik hakkımızı verenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Beldede yaşayan Ayhan Gündoğan (49) ise "Beldeliğimizin elimizden alınmasından dolayı 2014'den beri seçimi boykot ettik. Seçimlere isteyerek ve bilerek gitmedik. Şimdi ise hakkımız olan beldeliğimizi geri aldık. 31 Mart'taki seçimlerde belediye başkanımız ve 4 mahallemizin muhtarını seçmek için seve seve sandığa koşacağız" diye konuştu. Vatandaşlardan İzzet Yaşar Yurday (40) ve Fatih Güralan (31) da bu kez seçimlerde oy kullanıp belediye başkanlarını seçeceklerini söyledi.

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